Doi frați din India au fugit de acasă și s-au rătăcit. A durat 13 ani pentru a-și regăsi familia, ce au pățit

Treisprezece ani le-a luat unor copii pentru a găsi, din nou, drumul spre casă, după ce fugiseră de la domiciliu, încercând să ajungă la bunica lor. Într-o zi fierbinte de vară, în iunie 2010, doi copii indieni, supărați pe părinții lor pentru că i-au lovit, au plecat de acasă.

Frații - Rakhi în vârstă de 11 ani și Bablu, de 7 ani - plănuiau să meargă la bunicii materni care locuiau la doar un kilometru distanță. Dar câteva viraje greșite au fost suficiente pentru ca cei doi să se rătăcească, relatează BBC.

Le-a luat mai bine de 13 ani să găsească drumul înapoi - cu mult ajutor din partea unui activist pentru drepturile copilului - la mama lor, Neetu Kumari.

„Îmi era dor de mama în fiecare zi”, a spus Bablu, care a crescut în orfelinate. „Sunt foarte fericit acum că m-am întors cu familia mea”.

Imaginile video ale reuniunii lor de la sfârșitul lunii decembrie o arată pe Neetu plângând în timp ce îl întâmpină pe Bablu, îmbrățișându-l strâns și mulțumindu-i lui Dumnezeu că „mi-a dat bucuria de a-mi ține din nou fiul în brațe”.

Bablu îl îmbrățișează apoi pe Rakhi, care se întorsese acasă cu două zile mai devreme. Deși frații aveau legătura de câțiva ani, s-au întâlnit după mai bine de un deceniu.

„Și tatăl meu mă lovea uneori”

Rakhi și Bablu au plecat de acasă, după ce s-au certat cu părinții lor.

„Și tatăl meu mă lovea uneori dacă nu studiam cum trebuie, așa că atunci când Rakhi a venit la mine și mi-a spus să mergem să locuim cu bunica, am fost de acord”, spune Bablu.

După ce s-au rătăcit, au luat o rișcă și au mers la gară. Acolo, copiii s-au urcat într-un tren unde au fost văzuți de o femeie care lucra cu o organizație de caritate.

Când trenul a ajuns la Meerut, un oraș la aproape 250 km (155 mile) de casa lor, ea i-a predat poliției, care i-a dus la un orfelinat guvernamental.

„Le-am spus că vrem să mergem acasă, am încercat să le spunem despre părinții noștri, dar poliția sau oficialii orfelinatului nu ne-au căutat familia”, spune Bablu.

Un an mai târziu, frații s-au despărțit - Rakhi a fost mutat într-un adăpost pentru fete lângă capitala Indiei, Delhi. Câțiva ani mai târziu, Bablu a fost mutat într-un alt orfelinat guvernamental din Lucknow, capitala statului Uttar Pradesh.

Frații se regăsesc

Ori de câte ori oficiali importanți, lucrători de caritate sau jurnaliști vizitau orfelinatul, Bablu le spunea despre Rakhi, în speranța că se va reuni cu ea. Dar abia în 2017 acest lucru a dat roade - unul dintre noii îngrijitori ai adăpostului a decis să-l ajute când i-a spus că sora lui a fost trimisă la un orfelinat, undeva lângă Delhi. „A sunat la fiecare orfelinat din Noida și Greater Noida (suburbiile Delhi), întrebându-i dacă au pe cineva care se numește Rakhi și, după mult efort, a găsit-o”, spune Bablu. "Vreau să spun guvernului că este cu adevărat crud să separe frații. Frații și surorile ar trebui să fie așezați în centre unul lângă celălalt. Nu este corect să-i separați", adaugă el.

Odată ce frații s-au regăsit, vorbeau adesea la telefon. Dar ori de câte ori conversația se îndrepta spre găsirea familiei lor, Rakhi era neîncrezător„Treisprezece ani nu sunt puțini și nu aveam nicio speranță că o vom putea găsi pe mama”, a spus ea. Bablu nu avea astfel de îndoieli. „Am fost foarte fericit să o regăsesc pe Rakhi și, de asemenea, m-am simțit încrezător că acum o voi putea găsi și pe mama noastră”, a spus el.

Bătut și speriat

Într-unul dintre locurile în care a stat, a spus Bablu, îngrijitorii și băieții mai mari îl loveau adesea. Spune că a încercat de două ori să fugă, dar apoi s-a speriat și s-a întors.

Rakhi, în schimb, spune că la orfelinatull în care a copilărit, oamenii au avut grijă de ea.

„Cred că orice s-ar întâmpla este întotdeauna spre bine și că poate am avut o viață mai bună departe de casă”, spune ea.

„Nu le aparținem, dar ei s-au îngrijit de mine foarte bine. Nimeni nu m-a lovit niciodată și am fost tratată bine. Am fost la o școală bună, am avut acces la asistență medicală și la toate celelalte facilități care vin odată cu viața într-un oraș mare”, adaugă ea.

Abia după 13 ani, cei doi și-au regăsit familia, iar mama lor a spus că a regretat că i-a lovit. Femeia a povestit că a făcut eforturi pentru a-și găsi copiii., dar fără succes.