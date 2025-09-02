Noi detalii șocante în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea a plecat să își ia o cafea. Dispariția a doi micuți a fost observată după o oră

Apar noi informaţii legate de tragedia de la grădiniţa din Timişoara, acolo unde un copil înscris în regim de creşă a murit înecat într-un iaz ornamental din apropiere, în timpul programului în aer liber.

Noi informații cutremurătoare ies la iveală în cazul copilului de un an și opt luni care și-a pierdut viața, luni, 1 septembrie, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara. Tragedia s-a petrecut în timpul programului de recreere, atunci când micuții au fost scoși afară de educatoare și îngrijitoare.

La încolonare lipseau doi copii: o fetiță și băiețelul care s-a înecat

Potrivit anchetatorilor, educatoarea ar fi părăsit grupul de copii pentru a-și lua o cafea și pentru a aduce apă unuia dintre micuți, lăsând întreaga responsabilitate pe umerii unei singure îngrijitoare.

Locul de joacă unde erau duși copiii este în curtea unui restaurant și includea leagăne și tobogane, dar și un iaz ornamental.

Surse apropiate anchetei, citate de Antena 3, afirmă că lipsa micuțului a fost observată abia după o oră, în momentul în care personalul a încercat să-i încoloneze pe copii pentru a-i duce înapoi în clădire. Atunci s-a constatat faptul că doi dintre ei lipseau: o fetiță, găsită plângând la poarta restaurantului, și băiețelul, descoperit fără viață în iaz.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 12:30. Echipajul medical a ajuns de urgență și a încercat să-l resusciteze pe copil, dar eforturile medicilor au fost zadarnice.

Centrul „Kinderiada” nu are autorizaţie de funcţionare

Investigațiile au mai scos la iveală un detaliu îngrijorător: centrul „Kinderiada” nu este autorizat să funcționeze ca instituție de învățământ. Practic, unitatea oferea servicii de tip creșă și grădiniță fără avizele și aprobările legale. Copiii erau duși zilnic pentru joacă în curtea restaurantului vecin, care era închis publicului.

În prezent, au fost audiate educatoarea/administratora centrului, patronul restaurantului și îngrijitoarea.

Administratora centrului „Kinderiada”, o femeie în vârstă de 33 de ani, care ar fi, în acelaşi timp, şi educatoarea care a plecat după cafea lăsând copiii doar cu îngrijitoarea, a fost reţinută de poliţişti şi cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili responsabilitățile și circumstanțele exacte ale acestui incident dramatic.