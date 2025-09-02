search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noi detalii șocante în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea a plecat să își ia o cafea. Dispariția a doi micuți a fost observată după o oră

0
0
Publicat:

Apar noi informaţii legate de tragedia de la grădiniţa din Timişoara, acolo unde un copil înscris în regim de creşă a murit înecat într-un iaz ornamental din apropiere, în timpul programului în aer liber.

administrator gradinita timisoara captura video jpg

Noi informații cutremurătoare ies la iveală în cazul copilului de un an și opt luni care și-a pierdut viața, luni, 1 septembrie, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant din Timișoara. Tragedia s-a petrecut în timpul programului de recreere, atunci când micuții au fost scoși afară de educatoare și îngrijitoare.

La încolonare lipseau doi copii: o fetiță și băiețelul care s-a înecat

Potrivit anchetatorilor, educatoarea ar fi părăsit grupul de copii pentru a-și lua o cafea și pentru a aduce apă unuia dintre micuți, lăsând întreaga responsabilitate pe umerii unei singure îngrijitoare.

Locul de joacă unde erau duși copiii este în curtea unui restaurant și includea leagăne și tobogane, dar și un iaz ornamental.

Surse apropiate anchetei, citate de Antena 3, afirmă că lipsa micuțului a fost observată abia după o oră, în momentul în care personalul a încercat să-i încoloneze pe copii pentru a-i duce înapoi în clădire. Atunci s-a constatat faptul că doi dintre ei lipseau: o fetiță, găsită plângând la poarta restaurantului, și băiețelul, descoperit fără viață în iaz.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 12:30. Echipajul medical a ajuns de urgență și a încercat să-l resusciteze pe copil, dar eforturile medicilor au fost zadarnice.

Centrul „Kinderiada” nu are autorizaţie de funcţionare

Investigațiile au mai scos la iveală un detaliu îngrijorător: centrul „Kinderiada” nu este autorizat să funcționeze ca instituție de învățământ. Practic, unitatea oferea servicii de tip creșă și grădiniță fără avizele și aprobările legale. Copiii erau duși zilnic pentru joacă în curtea restaurantului vecin, care era închis publicului.

În prezent, au fost audiate educatoarea/administratora centrului, patronul restaurantului și îngrijitoarea.

Administratora centrului „Kinderiada”, o femeie în vârstă de 33 de ani, care ar fi, în acelaşi timp, şi educatoarea care a plecat după cafea lăsând copiii doar cu îngrijitoarea, a fost reţinută de poliţişti şi cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili responsabilitățile și circumstanțele exacte ale acestui incident dramatic.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată
gandul.ro
image
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
mediafax.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a crezut că a câștigat la loterie 100 de dolari și s-a bucurat. Apoi, zerourile „au continuat să tot apară”
antena3.ro
image
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
observatornews.ro
image
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Festivalul de Film de la Veneția, 2025. Ținutele spectaculoase de pe covorul roșu și cum a inspirat-o Julia Roberts pe o actriță

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă