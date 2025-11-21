search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
SUA avertizează: Țările care susțin politicile de diversitate sau dreptul la avort pot fi acuzate de încălcări ale drepturilor omului

Publicat:

Departamentul de Stat al SUA a avertizat țările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea şi incluziunea (DEI) că vor fi de-acum expuse riscului ca administraţia Trump să le considere ca încălcând drepturile omului.

FOTO: CaraibbeanNewsNow.com

Noile norme au fost trimise către toate ambasadele şi consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial. De zece ani, raportul, mandatat de Congres, a fost utilizat ca model de referinţă pentru promovarea drepturilor la nivel global, scrie News.ro.

Schimbările vin după ce administrația a redus simţitor raportul său din acest an, atenuând dramatic criticile aduse unor ţări care l-au susţinut pe preşedintele republican.

Washingtonul a modificat criteriile de evaluare a drepturilor omului, mutând accentul politicii externe spre priorități ideologice interne ale administrației Trump.

Departamentul de Stat spune că noile reguli urmăresc combaterea „ideologiilor distructive”, însă activiștii acuză că SUA redefinește standardele tradiționale ale drepturilor omului. În paralel, Trump încearcă să elimine politicile DEI și să le înlocuiască cu un sistem pe care îl numește „bazat pe merit”.

Și politicile în domeniul avortului sunt luate în calcul

Potrivit unui oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, noile reguli sunt „un instrument pentru a schimba comportamentul guvernelor”.

Alte politici ale guvernelor străine pe care ambasadele SUA vor fi instruite să le clasifice ca încălcări ale drepturilor omului includ:

- Subvenţionarea de către stat a avorturilor sau medicamentelor pentru avort , „precum şi numărul total estimat de avorturi anuale”

- Operaţiile de schimbare de sex pentru copii, definite de Departamentul de Stat ca „operaţii care implică mutilare chimică sau chirurgicală... pentru a modifica sexul”

- Facilitarea imigraţiei în masă sau ilegale „pe teritoriul unei ţări către alte ţări”

- Arestări sau „anchete oficiale sau avertismente pentru discursuri” – o referire la opoziţia administraţiei Trump faţă de legile privind siguranţa internetului adoptate de unele ţări europene pentru a descuraja discursurile de ură online.

Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, subliniază că noile reguli au scopul de a opri „noile ideologii distructive (care) au oferit un refugiu sigur pentru încălcările drepturilor omului”.

Criticii au acuzat administraţia că redefineşte principiile universale ale drepturilor omului, stabilite de mult timp, pentru a-şi urmări propriile obiective ideologice.

Uzra Zeya, fostă funcţionară de rang înalt a Departamentului de Stat, care conduce acum organizaţia caritabilă Human Rights First, a declarat că administraţia Trump „foloseşte drept armă drepturile internaţionale ale omului în scopuri partizane interne”.

Cel mai recent raport anual, rescris şi atenuat în comparaţie cu cele din anii precedenţi

Noile instrucţiuni urmează publicării de către administraţia Trump a celui mai recent raport anual, în august, care a fost semnificativ rescris şi atenuat în comparaţie cu cele din anii precedenţi.

Anterior, acesta era cel mai cuprinzător studiu de acest gen realizat de vreun guvern și documenta abuzuri, inclusiv tortură, execuţii extrajudiciare şi persecuţii politice ale minorităţilor.

Cel mai recent raport american privind drepturile omului reduce criticile la adresa aliaților SUA și le amplifică pe cele îndreptate împotriva adversarilor. Au fost eliminate secțiuni importante despre corupție și despre persecutarea persoanelor LGBTQ+.

Documentul susține că drepturile omului s-au înrăutățit în democrații europene precum Regatul Unit, Franța și Germania din cauza legilor împotriva discursului de ură online, considerate restrictive pentru libertatea de exprimare.

Tonul raportului reflectă pozițiile unor lideri din tehnologie care se opun reglementării mediului online. Sub Trump, politica privind drepturile omului a fost remodelată pentru a servi obiectivelor economice și mesajelor preferate de baza MAGA, incluzând restructurarea mecanismelor Departamentului de Stat.

Administrația s-a distanțat de promovarea tradițională a democrației, deși a criticat selectiv anumite țări europene, acuzându-le de suprimarea dreptei și de cenzurarea opiniilor, inclusiv în România, Germania și Franța.

SUA

