Hezbollah confirmă uciderea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai. Iranul acuză o „asasinare lașă” și încălcarea armistițiului

Mișcarea islamistă Hezbollah a confirmat, duminică seara, 23 noiembrie, asasinarea unui important comandant militar, Haitham Ali Tabatabai, în urma unui atac israelian desfășurat în sudul Beirutului. Israelul l-a prezentat pe Haitham Ali Tabatabai drept șeful Statului Major al mișcării şiite proiraniene.

Potrivit surselor citate, Tabatabai este cel mai înalt oficial Hezbollah ucis de Israel de la sfârșitul Războiului din Liban, în urmă cu aproape un an. Zona în care a avut loc atacul este considerată un fief al organizației.

Luni, Iranul a reacționat denunțând operațiunea drept o „asasinare lașă” și acuzând Israelul de încălcarea repetată a armistițiului instaurat în noiembrie 2024.

„Ministerul iranian al Afacerilor Externe condamnă ferm asasinarea laşă a marelui comandant al rezistenţei islamice libaneze, martirul Haitham Ali Tabatabai”, a transmis diplomația iraniană într-un comunicat, potrivit AFP, citat de News.ro.

Teheranul subliniază că atacul reprezintă „o încălcare flagrantă a armistiţiului şi o lovitură adusă suveranității naționale a Libanului”. Potrivit autorităților iraniene, Israelul continuă să încalce acordul prin atacuri repetate asupra sudului Libanului.

Hezbollah, organizație sprijinită financiar și militar de Iran, a fost puternic afectată de conflictul cu Israelul, dar și de pierderea sprijinului oferit de aliatul său regional, Bashar al-Assad, îndepărtat de la putere în Siria în decembrie 2024.

Tabatabai ar fi fost promovat în structura militară a Hezbollah după asasinarea altor lideri importanți în timpul Războiului din Liban, potrivit informațiilor transmise.

Tensiunile dintre Israel și Iran s-au intensificat în ultimul an, după ce instalații nucleare iraniene au fost vizate de atacuri atribuite Israelului și Statelor Unite în timpul Războiului de 12 Zile din Iran, început în iunie.

De asemenea, armata israeliană a anunțat duminică faptul că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil de aprovizionare în cadrul structurii de producție a organizației. Potrivit IDF, acesta a fost vizat într-unul dintre atacurile aeriene desfășurate sâmbătă în Fâșia Gaza, în contextul escaladării tensiunilor legate de presupusele încălcări ale acordului de încetare a focului.