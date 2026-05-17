search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

OMS declară epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo drept urgență sanitară mondială

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat focarul de Ebola din Republica Democrată Congo drept o urgență de sănătate publică de interes internațional, pe fondul îngrijorărilor legate de extinderea bolii în regiune, relatează BBC.

Rata medie de mortalitate în cazul Ebola este de aproximativ 50%/FOTO:AFP
Rata medie de mortalitate în cazul Ebola este de aproximativ 50%/FOTO:AFP

Agenția ONU a precizat însă că situația nu îndeplinește, în acest moment, criteriile pentru declararea unei pandemii.

Focarul afectează provincia Ituri, din estul Republicii Democrate Congo, unde au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 80 de decese.

OMS avertizează că numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare decât cel confirmat până acum și că există un risc semnificativ de răspândire locală și regională.

Actualul focar este provocat de virusul Bundibugyo, o tulpină a Ebola pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate.

Primele simptome includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și inflamații ale gâtului. Ulterior pot apărea vărsături, diaree, erupții cutanate și hemoragii severe.

OMS a confirmat până acum opt cazuri de Ebola prin teste de laborator, însă alte cazuri suspecte și decese au fost raportate în trei zone sanitare, inclusiv în Bunia, capitala provinciei Ituri, și în orașele miniere Mongwalu și Rwampara.

Un caz a fost confirmat și în capitala Kinshasa, la un pacient care s-ar fi întors recent din provincia Ituri.

Virusul a depășit deja granițele Republicii Democrate Congo

Două cazuri confirmate au fost raportate în Uganda vecină. Autoritățile ugandeze au anunțat că un bărbat în vârstă de 59 de ani, care a murit joi, fusese infectat cu virusul Ebola.

Guvernul ugandez a precizat că pacientul era cetățean congolez, iar trupul său a fost returnat în Republica Democrată Congo.

Potrivit agenției AFP, un caz de Ebola a fost confirmat și în orașul Goma, din estul țării, aflat în prezent sub controlul rebelilor M23.

OMS avertizează că situația de securitate instabilă din estul Congo, criza umanitară, mobilitatea ridicată a populației și numărul mare de centre medicale informale cresc riscul extinderii epidemiei.

Țările vecine sunt considerate expuse unui risc ridicat din cauza schimburilor comerciale și a circulației intense a populației peste frontiere.

Organizația recomandă Republicii Democrate Congo și Ugandei să înființeze centre de operațiuni de urgență pentru monitorizarea cazurilor, identificarea contacților și implementarea măsurilor de prevenire a infecțiilor.

OMS spune că persoanele confirmate cu Ebola trebuie izolate imediat și tratate până când două teste efectuate la un interval de cel puțin 48 de ore ies negative pentru virusul Bundibugyo.

De asemenea, statele aflate în apropierea zonelor afectate sunt sfătuite să intensifice supravegherea epidemiologică și raportarea cazurilor suspecte.

OMS recomandă ca țările din afara regiunii afectate să nu închidă granițele

În același timp, OMS recomandă ca țările din afara regiunii afectate să nu închidă granițele și să nu restricționeze comerțul sau călătoriile, argumentând că astfel de măsuri „sunt de regulă motivate de teamă și nu au bază științifică”.

Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că există încă „incertitudini semnificative” privind numărul real al persoanelor infectate și extinderea geografică a focarului.

Virusul Ebola a fost identificat pentru prima dată în 1976 în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo și se crede că provine de la lilieci.

Boala se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate și poate provoca hemoragii severe și insuficiență multiplă de organe.

Potrivit OMS, rata medie de mortalitate în cazul Ebola este de aproximativ 50%.

Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC) și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la riscul ridicat de răspândire, mai ales din cauza caracterului urban al zonelor afectate și al activităților miniere din Mongwalu.

Directorul executiv al instituției, dr. Jean Kaseya, a subliniat că deplasările frecvente ale populației între regiunile afectate și statele vecine fac esențială o coordonare regională rapidă.

În ultimii 50 de ani, aproximativ 15.000 de persoane au murit din cauza Ebola în Africa.

Cel mai grav focar din Republica Democrată Congo a avut loc între 2018 și 2020, când aproape 2.300 de oameni și-au pierdut viața. Anul trecut, alte 45 de persoane au murit într-un focar izbucnit într-o regiune izolată a țării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk
gandul.ro
image
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
mediafax.ro
image
Pleacă Dan Șucu de la Rapid? Robert Niță, discurs manifest: „Nu va plăti la infinit mediocritatea! Doamne fereşte, să nu-şi piardă entuziasmul…”
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
A primit lovitura de grație: l-a despărțit de soția lui și i-a spus ”ADIO”! ”Karma. I-a făcut multe lucruri rele”
digisport.ro
image
Stelian Ogică și Paula Oana s-au căsătorit: „O iubire pe care o aleg pentru totdeauna”. Cum s-au afișat în ziua cea mare
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Mădălina a orbit înainte să se nască, după o infecţie transmisă de căpuşă. Singura ei şansă costă 11.000 €
observatornews.ro
image
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Topul județelor cu cea mai scumpă apă din România. Bucureștiul, printre cele mai ieftine, cine plătește facturi duble
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, obligată să câștige cu U Cluj pentru a cuceri titlul! Oltenii, avertizați să nu aștepte ultima etapă
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
O stațiune din Italia a fost „luată cu asalt” de păuni. Autoritățile au solicitat intervenția „gardienilor păsărilor” pentru a ține situația sub control
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Magda Catone și noul iubit! Cu cine își împarte viața cunoscuta actriță FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas