A fost identificată tulpina responsabilă de noua epidemie de Ebola din Congo. 80 de persoane au murit

Treisprezece cazuri de infectare cu varianta rară Bundibugyo a virusului Ebola au fost confirmate după izbucnirea unui nou focar în Republica Democrată Congo (RDC), a anunţat sâmbătă agenţia sanitară africană CDC, relatează DPA.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) nu dispune în prezent de niciun vaccin aprobat pentru tulpina Bundibugyo, potrivit Agerpres.

Focarele anterioare ale bolii au implicat în principal tulpina Zair a virusului Ebola, cea mai comună, a precizat Africa CDC.

Varianta Bundibugyo are o rată de mortalitate mai scăzută, de aproximativ 37%, potrivit Institutelor Naţionale de Sănătate din SUA (NIH). În schimb tulpina Zair poate avea o rată de mortalitate de până la 90%.

Africa CDC a precizat că până în prezent au fost confirmate patru decese în provincia Ituri din nord-estul RDC, care se învecinează cu Uganda şi Sudanul de Sud.

În ţara vecină, Uganda, a fost confirmat un deces. În acest caz a fost detectată, de asemenea, varianta Bundibugyo.

80 de persoane au murit în urma focarului de Ebola înregistrat în provincia Ituri, a anunţat vineri seara Ministerul Sănătăţii din RDC, potrivit Reuters.

Ministrul Sănătăţii, Samuel Roger Kamba Mulamba, declarase într-un comunicat că probele testate joi au confirmat opt cazuri ale tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola în zonele sanitare Rwampara, Mongwalu şi Bunia.

Până în prezent au fost înregistrate 246 de cazuri suspecte de infectare cu virusul, a precizat ministerul.

Pacientul Zero

Cazul index e suspectat a fi o asistentă medicală care a decedat la Centrul Medical Evanghelic din Bunia după ce a prezentat simptome precum febră, sângerări, vărsături şi stare severă de slăbiciune.

Este al 17-lea focar de Ebola din RDC din 1976 încoace.

OMS, după ce primele semnale privind posibile cazuri la începutul lunii mai, a trimis experţi în zona afectată şi a alocat 500.000 de dolari pentru măsuri imediate.

Africa CDC s-a declarat îngrijorată de riscul unei răspândiri ulterioare a virusului, în contextul în care actualul focar se află într-o regiune urbană de frontieră, cu deplasări intense de populaţie.

Autorităţile au declarat că au intensificat controalele la frontieră, au izolat persoanele de contact şi au activat echipele de urgenţă în regiunile expuse riscului.

Boala cauzată de virusul Ebola este o afecţiune gravă şi adesea fatală, care este endemică în vastele păduri tropicale din Congo. Se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale celor infectaţi, cu materiale contaminate sau cu persoanele care au decedat din cauza bolii, potrivit Africa CDC.