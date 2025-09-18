Focarul de Ebola din Congo a provocat 31 de decese

Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până acum 31 de decese, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), citată de Xinhua.

Patrick Otim, reprezentantul OMS pentru Africa, a precizat într-un briefing online că în provincia centrală Kasai au fost raportate 48 de cazuri, dintre care 38 confirmate. În prezent, 15 pacienți se află sub tratament la centrul din Bulape – epicentrul epidemiei –, iar doi au fost externați.

O campanie de vaccinare a început deja: aproximativ 760 de doze au ajuns la Bulape, iar peste 500 de cadre medicale și persoane care au intrat în contact cu pacienții confirmați au fost vaccinate. Alte 45.000 de doze urmează să fie livrate în capitala Kinshasa în zilele următoare. Accesul dificil la Bulape și necesitatea păstrării vaccinurilor la temperaturi scăzute reprezintă însă provocări logistice.

Otim a declarat că transmiterea virusului a început să scadă datorită intervențiilor, dar a subliniat că vigilența trebuie menținută prin testare rapidă, urmărirea contacților și vaccinare. „Vedem că rata de transmitere încetinește… Este un progres pe care îl putem consolida. Dacă menținem acest ritm, focarul poate fi controlat cât mai curând posibil”, a spus oficialul OMS.

Guvernul de la Kinshasa a declarat epidemia pe 4 septembrie în provincia Kasai. Acesta este al 16-lea focar de Ebola înregistrat în RDC de la descoperirea virusului în 1976. Precedenta epidemie s-a încheiat în septembrie 2022, după confirmarea unui singur caz în Nord-Kivu, legat genetic de epidemia din 2018-2020, care a provocat aproximativ 2.300 de decese.

Ebola este o febră hemoragică extrem de contagioasă, cu simptome precum febră, vărsături, diaree, dureri generalizate, slăbiciune și, în multe cazuri, sângerări interne și externe, potrivit OMS.