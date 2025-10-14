OMS a transmis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice care provoacă decese la copii

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a emis o alertă internaţională privind trei siropuri de tuse contaminate, produse în India, cerând autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente.

Potrivit OMS, este vorba despre anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, fabricate de companiile Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma. Organizaţia avertizează că aceste produse prezintă riscuri semnificative pentru pacienţi, putând provoca boli grave, chiar letale.

Specialistii din domeniul medical sunt sfătuiţi să raporteze autorităţilor naţionale de reglementare sau centrelor naţionale de farmacovigilenţă orice depistare a medicamentelor care nu corespund standardelor, precum şi eventualele efecte adverse asociate sau lipsa efectului terapeutic scontat, potrivit Agerpres.

În statul indian Tamil Nadu, autorităţile au revocat licenţa de producţie a companiei Sresan Pharmaceutical, responsabilă pentru Coldrif, şi au dispus închiderea fabricii după ce s-a constatat că siropul de tuse era contaminat în proporţie de peste 45% cu dietilenglicol, un solvent industrial toxic.

Siropurile de tuse au provocat decesele a 27 de copii în India

Numai în statul Madhya Pradesh, din centrul Indiei, au fost confirmate 24 de decese asociate consumului de Coldrif, iar în Rajasthan alte trei cazuri au fost raportate.

Cele mai multe victime sunt copii sub cinci ani, care au dezvoltat complicaţii severe, inclusiv insuficienţă renală, în urma administrării medicamentului în ultima lună.

OMS subliniază necesitatea unei „monitorizări riguroase şi avertizează că riscul de intoxicaţie rămâne ridicat, recomandând populaţiei să evite aceste produse până la clarificarea situaţiei”.