search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

OMS a transmis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice care provoacă decese la copii

0
0
Publicat:

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a emis o alertă internaţională privind trei siropuri de tuse contaminate, produse în India, cerând autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a acestor medicamente. 

Sirop pentru tuse FOTO: Shuterstock
Sirop pentru tuse FOTO: Shuterstock

Potrivit OMS, este vorba despre anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, fabricate de companiile Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma. Organizaţia avertizează că aceste produse prezintă riscuri semnificative pentru pacienţi, putând provoca boli grave, chiar letale.

Specialistii din domeniul medical sunt sfătuiţi să raporteze autorităţilor naţionale de reglementare sau centrelor naţionale de farmacovigilenţă orice depistare a medicamentelor care nu corespund standardelor, precum şi eventualele efecte adverse asociate sau lipsa efectului terapeutic scontat, potrivit Agerpres.

În statul indian Tamil Nadu, autorităţile au revocat licenţa de producţie a companiei Sresan Pharmaceutical, responsabilă pentru Coldrif, şi au dispus închiderea fabricii după ce s-a constatat că siropul de tuse era contaminat în proporţie de peste 45% cu dietilenglicol, un solvent industrial toxic.

Siropurile de tuse au provocat decesele a 27 de copii în India

Numai în statul Madhya Pradesh, din centrul Indiei, au fost confirmate 24 de decese asociate consumului de Coldrif, iar în Rajasthan alte trei cazuri au fost raportate.

Cele mai multe victime sunt copii sub cinci ani, care au dezvoltat complicaţii severe, inclusiv insuficienţă renală, în urma administrării medicamentului în ultima lună.

OMS subliniază necesitatea unei „monitorizări riguroase şi avertizează că riscul de intoxicaţie rămâne ridicat, recomandând populaţiei să evite aceste produse până la clarificarea situaţiei”.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
playtech.ro
image
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Vești bune pentru elevi privind vacanța de toamnă din 2025. Au o săptămână liberă chiar în octombrie
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”