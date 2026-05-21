Iranul nu trimite în străinătate stocul de uraniu îmbogățit. Decizia, luată de liderul suprem

Iranul a decis să nu trimită în străinătate stocul de uraniu îmbogățit, au declarat două surse iraniene de rang înalt. Directiva a fost emisă de liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

„Directiva liderului suprem și consensul din cadrul establishmentului este că stocul de uraniu îmbogățit nu trebuie să părăsească țara”, a spus una dintre surse, sub protecția anonimatului.

Reuters transmite joi, 21 mai, că oficialii israelieni au declarat că președintele SUA, Donald Trump, a garantat Israelului că stocul iranian de uraniu puternic îmbogățit, necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, va fi scos din Iran și că orice acord de pace trebuie să includă această prevedere.

Potrivit acelorași surse, oficialii iranieni cred că trimiterea materialului nuclear în afara țării ar face Iranul mai vulnerabil la eventuale atacuri viitoare ale SUA și Israelului.

Liderul suprem are ultimul cuvânt în cele mai importante probleme de stat. Casa Albă și Ministerul iranian de Externe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Zilele acestea, un oficial iranian a avertizat că Teheranul ar putea îmbogăți uraniul la nivel militar dacă este atacat din nou.

„Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogățirea la 90%. Vom analiza acest lucru în parlament”, a scris purtătorul de cuvânt al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă din Iran, Ebrahim Rezaei platforma X.

De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul va continua atâta timp cât țara deține stocuri de uraniu puternic îmbogățit.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) estimează că Iranul avea 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit la 60% în momentul în care Israelul și SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene, în iunie 2025.

Nu este clar cât din acest stoc a supraviețuit atacurilor.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a declarat în martie că ceea ce a rămas din stoc era depozitat „în principal” într-un complex de tuneluri din instalația nucleară de la Isfahan și că agenția sa crede că puțin peste 200 de kilograme se aflau acolo.

AIEA consideră, de asemenea, că o parte din uraniu se află la complexul nuclear de la Natanz, unde Iranul avea două instalații de îmbogățire a uraniului.

Iranul susține că o parte din uraniul puternic îmbogățit este necesară pentru scopuri medicale și pentru reactorul de cercetare din Teheran, care funcționează folosind cantități relativ mici de uraniu îmbogățit la aproximativ 20%.