Principalele figuri din conducerea Iranului cu care ar putea negocia SUA

Președintele Trump a sugerat luni că Statele Unite s-ar putea apropia de un acord cu Iranul pentru a pune capăt războiului în curs, dar a refuzat să precizeze cu cine negociază Washingtonul, relatează Axios.

Ambiguitatea evidențiază o problemă mai profundă: structura de conducere a Iranului a fost destabilizată după o serie de asasinate de rang înalt, lăsând oficialii americani nesiguri cu privire la cine deține cu adevărat putere de decizie.

Vidul de putere provine, în parte, din atacurile Israelului asupra liderilor iranieni de la începutul conflictului. Printre cei uciși s-au numărat liderul suprem Ali Khamenei și Ali Larijani, considerat liderul de facto a conducerii civile după moartea lui Khamenei.

Fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, i-a succedat oficial, dar a rămas în mare parte în umbră. Între timp, oficialii americani au îndoieli cu privire la influența ministrului de externe Abbas Araghchi, care anterior a condus negocierile nucleare, evaluând că acesta nu are un rol central în luarea deciziilor.

Casa Albă încearcă să stabilească cine conduce efectiv Iranul și să stabilească canale de comunicare. Trump a tulburat și mai mult imaginea luni, dând de înțeles că o schimbare de regim ar putea avea loc în curând. În același timp, Israelul continuă să vâneze lideri iranieni de rang înalt, inclusiv pe Mojtaba Khamenei.

Ultimele evoluții

Surse citate de Axios susțin că mediatorii încearcă să organizeze un apel - și posibil o întâlnire față în față - între emisarii lui Trump și Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

Ghalibaf a negat însă că ar fi avut loc negocieri.de vreun fel. Pe de altă parte, o sursă familiarizată cu eforturile diplomatice a comentat că antrenarea acestuia ar fi un pas semnificativ, având în vedere poziția sa înaltă în structura de putere a Iranului.

Cine sunt liderii iranieni în viață care ar putea influența încheierea războiului

Mohammad Bagher Ghalibaf

Trump a declarat că emisari americani de rang înalt, inclusiv Steve Witkoff și Jared Kushner, au fost în contact cu un oficial iranian important. Un oficial israelian a sugerat că acesta ar fi Ghalibaf, deși o altă sursă a precizat că au existat doar mesaje indirecte, fără contacte directe.

Fost general al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și fost primar al Teheranului, Ghalibaf este în prezent unul dintre cei mai importanți lideri civili din cercul decizional al Iranului. El este considerat un asociat apropiat al lui Mojtaba Khamenei.

Ghalibaf a jucat un rol important în conflictul de 12 zile din iunie anul trecut și a reacționat recent la amenințările lui Trump privind infrastructura Iranului, amenințând cu atacuri de represalii asupra facilităților energetice din Golf și din Israel.

De-a lungul timpului, Ghalibaf a fost văzut ca un influent actor politic, cu legături strânse cu IRGC, dar și ca o figură controversată, fiind acuzat de corupție și îmbogățire nejustificată.

Ghalibaf a respins informațiile despre negocieri cu SUA, catalogându-le drept „fake news” menite să manipuleze piețele financiare și petroliere.

Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei a fost ales lider suprem la scurt timp după izbucnirea războiului, în urma asasinării tatălui său. Ascensiunea sa a fost contestată, criticii invocând lipsa de experiență și temerile privind o succesiune de tip dinastic.

Israelul l-a plasat în fruntea listei de ținte la începutul conflictului. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a afirmat că Mojtaba ar fi fost rănit în atacul în care a murit tatăl său.

Starea sa fizică, locația și rolul său în război rămân neclare. Agențiile de informații, inclusiv CIA și Mossad, monitorizează situația, dar nu au identificat dovezi că el ar conduce activ efortul de război.

Abbas Araghchi

Araghchi este un diplomat experimentat, care ocupă funcția de ministru de externe din 2024 și a condus anterior negocierile nucleare cu reprezentanții SUA.

Descris de Wall Street Journal drept „loial regimului și un negociator neclintit”, Araghchi a ripostat ultimatumului lui Trump privind distrugerea infrastructurii energetice a Iranului.

Deși anterior a fost un canal important de comunicare între Washington și Teheran, Araghchi a negat orice contact direct cu oficialii americani de la începutul războiului. Oficialii americani apreciază că nu are autoritatea de a încheia un acord, deși ar putea participa la eventuale negocieri viitoare.

Președintele Masoud Pezeshkian

Ales în 2024, Pezeshkian reprezintă o facțiune mai moderată a politicii iraniene. Deși funcția de președinte este importantă, aceasta rămâne subordonată liderului suprem.

După moartea lui Khamenei, Pezeshkian a fost inclus în Consiliul interimar de conducere. El are o influență semnificativă asupra guvernării interne, dar nu este considerat un actor central în strategia militară sau negocierile de pace.

Conducerea IRGC

Corpul Gardienilor Revoluției exercită o influență considerabilă asupra politicii și economiei Iranului, mai ales în contextul actual de instabilitate și vid de putere în mijlocul războiului.

Potrivit relatărilor de presă, alegerea lui Mojtaba Khamenei a fost sprijinită de legăturile sale strânse cu IRGC, care și-a exprimat loialitatea față de el încă din primele zile ale conflictului.

Deși este puțin probabil ca IRGC să participe direct la negocieri, influența sa ar putea fi decisivă atât în ce privește traiectoria războiului, cât și eventuale demersuri de a-i pune capăt.