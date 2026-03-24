Ce influență reală are în plan intern negociatorul de top al Iranului în privința programului nuclear

După bombardamente care au decimat o mare parte din conducerea Iranului, principalul diplomat al Iranului a devenit purtătorul de mesaj al unui regim care proiectează sfidare în contextul escaladării confruntării cu Statele Unite și Israelul, relatează WSJ.

Abbas Araghchi, în vârstă de 63 de ani, este de mult timp cunoscut în cercurile diplomatice occidentale drept negociatorul principal, rezistând presiunilor de a accepta limitări stricte asupra programului nuclear al Iranului. Acum, în timp ce o mare parte din conducerea Iranului se ascunde sau a fost ucisă, el este cea mai vizibilă voce a unui guvern care refuză să se lase intimidat de campania militară a SUA și Israelului.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că analizează posibilitatea de a încheia treptat războiul. Luni, acesta a anunțat că administrația sa a inițiat discuții cu Iranul și că Washingtonul amână cu cinci zile amenințarea lansată sâmbătă seara de a lovi instalațiile energetice iraniene. Presa de stat iraniană a relatat luni că Ministerul iranian de Externe a negat existența unor negocieri în curs cu Washingtonul.

Araghchi, un loialist veteran al regimului, a respins public ideea negocierilor cu SUA într-un interviu recent acordat postului CBS News. Într-o serie de apariții TV și comentarii pe rețelele sociale, el prezintă Iranul ca o victimă sfidătoare, pe deplin capabilă să riposteze la ceea ce descrie drept agresiune neprovocată din partea Israelului și a Statelor Unite.

În ultimele zile, Araghchi a amenințat cu escaladarea războiului dacă Israelul continuă să lovească infrastructura energetică a Iranului. „ZERO reținere dacă infrastructura noastră este atacată”, a scris Araghchi pe platforma X vineri. Cu o zi înainte, el afirmase: „Răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a folosit o FRACTIUNE din puterea noastră.”

Araghchi a refuzat să comenteze pentru articolul WSJ.

Proeminența lui Araghchi s-ar putea traduce printr-un rol mai important în viitorul politic Iranului. Cei care îl cunosc spun că este ambițios, cu aspirații către președinție. A reușit să construiască punți între facțiunile rivale din Iran, comentează Ali Vaez, directorul pentru Iran al organizației International Crisis Group. Totuși, îi lipsește carisma și nu are în spate blocuri politice sau sprijin popular puternic, precum Ali Larijani, șeful securității iraniene care a fost ucis de Israel săptămâna trecută.

„A fost întotdeauna un executant”, a spus Vaez. „Nu cineva obișnuit să definească politica.”

Președintele Trump a declarat vineri că ia în considerare încheierea războiului. El a mai spus că nu este clar dacă mai există lideri în viață cu care Washingtonul ar putea negocia.

Foști oficiali americani care au negociat cu Araghchi au spus că în discuții acesta a dat impresia de profesionalism și s-a dovedit un interlocutor calm și pragmatic în mare parte din timp. Dar a arătat și o latură mai dură. Oficialii din SUA, Europa și din Golf au dezvăluit că uneori făcea amenințări îndrăznețe și revenea asupra unor concesii pe care părea să le fi acceptat, ceea ce complica progresul către un acord.

Pe de o parte, putea „să fie uman”, a spus Wendy Sherman, oficial american care a condus negocierile cu Iranul în 2015, menționând momente în care cei doi au făcut schimb de fotografii cu nepoții lor. Totuși, tacticile sale de negociere de tip „război de tranșee” au adus-o până la lacrimi de furie în ultimele ore ale negocierilor privind programul nuclear, când a redeschis o chestiune deja considerată închisă.

Rolul în negocierile nucleare și stilul diplomatic

Araghchi și-a expus propria abordare a diplomației într-una dintre cărțile sale, „The Power of Negotiation”. Nepotul unui negustor de covoare, el a asemănat negocierile cu târguiala din bazarul iranian, unde tocmirile nesfârșite, folosind felurite argumente diferite, dau în cele din urmă roade.

Șeful securității iraniene respinge negocierile cu SUA și îl atacă pe Trump: „A aruncat regiunea în haos cu visele sale iluzorii”

În lunile premergătoare campaniei SUA și Israelului, oficiali arabi de rang înalt au dezvăluit că Araghchi a oscilat între deschidere — participând uneori la cine prietenoase — și atitudini amenințătoare, sugerând că Iranul și-ar putea ataca vecinii. La un moment dat, le-a spus oficialilor saudiți că Iranul va viza Emiratele Arabe Unite, care au o dispută deschisă cu Riadul, dacă izbucnește războiul. În alte momente, a sugerat că regatul este de asemenea în vizorul Iranului dacă nu convinge Washingtonul să renunțe la ideea declanșării război, potrivit oficialilor. Teheranul a atacat în cele din urmă ambele state din Golf.

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a susținut că Araghchi s-ar fi lăudat că Iranul are suficient uraniu puternic îmbogățit pentru a produce 11 arme nucleare, într-o încercare de a intimida SUA. Araghchi a negat afirmația, precizând că stocul de uraniu îmbogățit al Iranului — și, implicit, numărul de bombe atomice pe care le-ar putea construi teoretic — este de ani de zile o chestiune publică.

Odată ce ostilitățile au început, Araghchi a adoptat un ton sfidător în privința atacurilor cu rachete și drone asupra vecinilor Iranului, în timp ce a insistat că nu are nicio influență pentru a le opri, potrivit oficialilor arabi.

„Nu noi am început acest război”, a spus el în interviul acordat CBS News. „A fost un act de agresiune neprovocat, nejustificat, ilegal împotriva noastră, iar noi continuăm să ne apărăm atât cât este necesar și atât timp cât este necesar, pentru a încheia acest război într-un mod care să nu se mai repete în viitor.”

Născut în 1962 la Teheran într-o familie conservatoare și înstărită de comercianți, Araghchi a ieșit pe străzi în sprijinul Revoluției Islamice din 1979. La începutul anilor 1980, s-a oferit voluntar în Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru războiul Iran-Irak. Viziunea sa asupra lumii s-a format în acea perioadă, a declarat el în 2024.

„Are acreditări revoluționare”, a spus Sherman. „Este extrem de util în acest moment pentru regim ca figură publică în America și, presupun, la nivel internațional.”

În plan intern, cunoașterea aprofundată a dosarului nuclear l-a ajutat să devină o figură apropiată de linia dură, dar care simultan putea comunica eficient cu cercurile mai moderate ce au contribuit la acordul nuclear încheiat în 2015 în timpul președinției lui Barack Obama. A fost o relație de conveniență. Legăturile lui Araghchi cu Corpul Gardienilor Revoluției au oferit acoperire politică fostului ministru de externe educat în SUA, Javad Zarif. Araghchi a contribuit la menținerea lui Zarif aliniat la liniile roșii ale ayatollahului Ali Khamenei.

Britanicul prezent la ultima rundă de negocieri SUA-Iran consideră că era posibil un acord: „Oferta Iranului a fost surprinzătoare”

„Nu agrea prea mult Statele Unite, dar avea convingerea că este în interesul național al Iranului să ajungă la un acord credibil”, a notat Richard Nephew, care a negociat cu Araghchi pe tema acordului nuclear și ulterior în timpul administrației lui Joe Biden.

Araghchi a lucrat la dosarul nuclear sub trei președinți iranieni, cel mai recent sub Masoud Pezeshkian, care a preluat funcția în 2024. Pezeshkian a apelat la Araghchi pentru a-l ajuta să-și îndeplinească promisiunea de a obține relaxarea sancțiunilor pentru economia aflată în dificultate.

Deși Araghchi a susținut de mult timp că Iranul trebuie să comunice cu Occidentul pentru a ridica sancțiunile, unii critici iranieni susțin că acesta înțelege mai puțin politica americană decât cineva precum Zarif. Aceste limite ar fi putut îngreuna discuțiile cu administrația Trump, a cărei politică externă volatilă i-a neliniștit chiar și pe aliați.

Araghchi nu a dat niciodată semnale că ar susține reforme politice sau sociale interne. A apărat public reprimările periodice ale protestelor din Iran.

„Obiectivul general pentru el a fost eliminarea sancțiunilor pentru a îmbunătăți economia Republicii Islamice”, a apreciat Enrique Mora, diplomatul spaniol care a prezidat discuțiile privind relansarea acordului nuclear începând cu 2021.

Mora a precizat că Araghchi are o cunoaștere profundă a dosarului nuclear și este un om cultivat. Cei doi au discutat despre fizică cuantică și religie, a spus el. Totuși, Araghchi putea arăta simultan umor acid, furie și amenințări în negocieri.

„Poate fi necruțător în atingerea obiectivelor sale în negocieri”, a spus Mora.