search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Parlamentului iranian, în prim-plan după ce s-a vehiculat că a purtat discuții cu SUA privind încheierea războiului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, fost primar al Teheranului, se conturează ca un actor-cheie, în timp ce atacurile israeliene și americane continuă să vizeze conducerea de vârf a Republicii Islamice, amplificând rolul său într-un moment considerat decisiv în război, relatează Reuters și Times of Israel.

FOTO EPA-EFE

Un oficial israelian și o sursă familiarizată cu situația au declarat luni că Qalibaf, un protejat al fostului lider suprem și fost candidat la președinție, ar fi comunicat cu Statele Unite în numele Iranului pe măsură ce conflictul a intrat într-o nouă fază de escaladare, afirmație respinsă între timp de Iran.

Pe fondul eliminării mai multor figuri importante din sfera politică și militară iraniană, Qalibaf s-a conturat ca o verigă de legătură între elitele politice, de securitate și clericale.

Qalibaf a promovat în cadrul Gardienilor Revoluției după încheierea războiului Irak-Iran, s-a calificat ca pilot militar și în cele din urmă a devenit șeful unității forțelor aeriene.

Aceste evoluții vin în contextul în care succesorul liderului suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai apărut în public și se crede că a fost rănit în atacurile inițiale.

În acest vid de putere, Qalibaf a adoptat un ton agresiv. Adresându-se președintelui american Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu după moartea lui Khamenei, el a promis răzbunare, amenințând cu „lovituri atât de devastatoare încât veți ajunge să implorați”.

„Le spun acestor doi criminali și agenților lor: ați încălcat linia noastră roșie și trebuie să plătiți”, a declarat el într-un discurs televizat.

Retorica lui Qalibaf reflectă loialitatea sa față de linia dură a Republicii Islamice. Fost comandant al Gardienilor Revoluției și șef al poliției, el a fost implicat în înăbușirea sângeroasă a protestelor din 2002.

Cu toate acestea, și-a construit o imagine de pragmatic și o voce în favoarea modernizării. În campania prezidențială din 2005, și-a evidențiat experiența profesională, pozând inclusiv în uniformă de pilot pentru a transmite încredere.

Această combinație face din el un posibil candidat pentru eventuale convorbiri pe canale informale cu SUA.

Trump vorbește despre „conversații productive”

La Washington, președintele Donald Trump a anunțat ceea ce a descris drept „conversații foarte bune și productive privind o soluționare definitivă a ostilităților din Orientul Mijlociu”.

„Pe baza tonului acestor discuții detaliate și constructive… am ordonat amânarea tuturor loviturilor militare… pentru o perioadă de cinci zile”, a anunțat luni Trump.

Ulterior, el a descris pentru presa americană discuțiile ca fiind „foarte intense” și „o întâlnire grozavă”, afirmând că există „puncte majore de acord” și că Iranul „își dorește foarte mult să ajungă la un acord”.

Trump a insistat asupra cerințelor SUA: Iranul nu va construi bombe nucleare și nu va îmbogăți uraniu.

Teheranul respinge afirmațiile

Oficialii iranieni au respins prompt declarațiile lui Trump. Agenția Fars a relatat că nu a existat nicio comunicare directă cu SUA și nici prin intermediari.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, a confirmat existența unor mesaje transmise prin țări terțe privind o solicitare a SUA privind discuții, dar spune că nu au avut loc niciun fel de negocieri „în ultimele 24 de ore”

„Nu au avut loc negocieri cu SUA. Știrile false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere”, a transmis la rândul său Qalibaf.

Întrebat de reporteri despre dezmințirea venită din partea Iranului, Trump a sugerat că, probabil, cei implicați în discuțiile „productive” nu au putut să contacteze alte persoane din cadrul regimului, întrucât „comunicarea, după cum știți, a fost distrusă. Nu pot vorbi între ei”.

Mister privind interlocutorul iranian

Trump a refuzat să numească persoana cu care negociază, spunând doar că SUA discută cu „omul pe care îl consider cel mai respectat și liderul”.

El a confirmat că nu este Mojtaba Khamenei, adăugând: „Nu am auzit nimic de la fiu… nu știm dacă este în viață”.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că SUA au solicitat o întâlnire personală cu Qalibaf, dar nu a menționat nicio locație propusă.

Oficialul, care a cerut să nu fie numit, a spus că Consiliul Suprem de Securitate Națională nu a decis încă cu privire la nicio discuție, iar Iranul nu a răspuns încă.

Qalibaf, la rândul său, a negat existența oricăror discuții după ce numele său a început să circule în legătură cu acestea.

„Nu au avut loc negocieri cu SUA”, a scris el pe X. „Știrile false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a scăpa din impasul în care sunt prinși SUA și Israel.”

Israelul, care atacă ținte ale regimului iranian alături de SUA din 28 februarie, nu a avut nicio reacție imediată la anunț, iar biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

La scurt timp după anunțul lui Trump, însă, Netanyahu a publicat un videoclip în limba ebraică în care nu l-a menționat pe președintele SUA, dar a susținut că Ierusalimul lucrează pentru a aduce atât Israelul, cât și Iranul în „locuri în care nu au fost niciodată” și a afirmat avantajul statului evreu față de Teheran.

O sursă informată despre planurile de război ale Israelului a declarat pentru Reuters că Washingtonul l-a ținut la curent cu discuțiile sale cu Teheranul și că Israelul este așteptat să urmeze exemplul Washingtonului în ceea ce privește suspendarea atacurilor asupra centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene.

Dar la scurt timp după publicarea postării, armata israeliană a anunțat că Forțele Aeriene au lansat un nou val de atacuri asupra Teheranului, vizând siturile de infrastructură ale regimului iranian.

Coroborând relatarea lui Trump, Axios și Channel 12 au relatat că Egiptul, Pakistanul și Turcia au lucrat frenetic pentru a câștiga timp înainte ca ultimatumul lui Trump să expire.

Duminică, miniștrii lor de externe au vorbit cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi și, separat, cu Steve Witkoff. Aceștia ar fi discutat nu doar despre o soluție în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, ci și despre încheierea războiului. „Medierea este în desfășurare și înregistrează progrese”, a declarat pentru Axios o sursă familiarizată cu discuțiile. „Discuția se referă la încheierea războiului și la rezolvarea tuturor problemelor restante. Sperăm să căpătăm răspunsuri în curând.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului