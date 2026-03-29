Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

O navă de debarcare americană cu mii de pușcași marini a ajuns în Orientul Mijlociu. O posibilă ofensivă împotriva Iranului s-ar putea întinde pe durata a câteva săptămâni sau luni

Război în Orientul Mijlociu
Escaladare vizibilă de forțe în Orientul Mijlociu, unde Pentagon accelerează desfășurarea de trupe și echipamente militare, într-un moment în care opțiunile strategice împotriva Iran sunt atent analizate.

Pușcași marini americani au ajuns în Marea Arabiei/FOTO:X
Pușcași marini americani au ajuns în Marea Arabiei/FOTO:X

Un element-cheie al acestei mobilizări este sosirea navei de asalt amfibiu USS Tripoli (LHA-7) în zona de responsabilitate a CENTCOM. La bord se află aproximativ 3.500 de militari — marinari și pușcași marini — alături de aeronave de luptă și capabilități de intervenție rapidă. Potrivit unui comunicat oficial, desfășurarea a avut loc pe 27 martie.

Mișcarea confirmă informațiile apărute anterior în presă, potrivit cărora Washingtonul pregătește trimiterea unor unități expediționare de elită. Acestea sunt specializate în operațiuni complexe — de la evacuări masive până la asalturi amfibii și misiuni speciale — și oferă flexibilitate în scenarii de criză.

În paralel, alte nave de război se îndreaptă spre regiune, inclusiv USS Boxer (LHD-4), semn că prezența militară americană este în plină consolidare.

Scenarii de război, analizate la Washington

Potrivit unor informații apărute în CNN și The Washington Post, strategii militari americani iau în calcul inclusiv scenarii de atac extins asupra Iran. Acestea ar putea combina bombardamente masive cu operațiuni ale forțelor speciale și ale infanteriei, fără a ajunge însă, cel puțin în această etapă, la o invazie totală.

Surse citate de presă vorbesc despre o posibilă ofensivă care s-ar întinde pe durata a câteva săptămâni sau luni — o nouă fază a conflictului, considerată mult mai periculoasă.

Rămâne neclar dacă Donald Trump și-a dat acordul final pentru aceste planuri. Oficialii de la Casa Albă transmit că pregătirile militare nu echivalează automat cu o decizie politică.

Tensiuni în creștere pe mai multe fronturi

Consolidarea militară vine pe fondul extinderii conflictului în regiune. Rebelii houthi din Yemen, susținuți de structuri apropiate de Garda Revoluționară Islamică din Iran, au lansat recent rachete balistice către Israel, marcând o nouă escaladare.

În același timp, riscurile se extind asupra rutelor maritime strategice. Strâmtoarea Ormuz și Bab al-Mandeb devin puncte sensibile, cu impact direct asupra transportului global de petrol și comerțului internațional.

Experții avertizează că blocarea acestor coridoare ar putea afecta lanțurile de aprovizionare la scară globală, crescând costurile și destabilizând piețele energetice.

Presiuni politice și calcule strategice

Administrația de la Washington susține oficial că urmărește o soluție diplomatică, dar păstrează „toate opțiunile pe masă”. Donald Trump a declarat recent că războiul este „aproape de final, dar nu complet încheiat”, lăsând loc pentru interpretări.

În paralel, canale diplomatice indirecte rămân deschise. Propuneri de armistițiu au fost transmise către Teheran, însă fără rezultat până în acest moment.

Pe teren, bilanțul devine tot mai greu: victime în rândul militarilor americani, atacuri asupra bazelor din regiune și pierderi materiale semnificative. În același timp, aliații din Golf transmit semnale că ar putea adopta o poziție mai dură, în cazul continuării atacurilor iraniene.

În acest context volatil, desfășurarea de trupe și tehnică militară nu este doar o demonstrație de forță, ci și un mesaj strategic: Washingtonul își pregătește opțiunile într-un conflict care riscă să depășească granițele regiunii.

