Iranul permite navelor pakistaneze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a decis să permită trecerea unui număr suplimentar de nave sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale.

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Pakistan, Ishaq Dar, citat de The Wall Street Journal. Potrivit acestuia, autoritățile iraniene au aprobat tranzitul a încă 20 de nave, într-un ritm de aproximativ două pe zi.

Decizia vine după o perioadă în care Iranul a restricționat traficul în această arteră strategică, vitală pentru transportul global de petrol și gaze. Relaxarea controlului este interpretată de analiști drept un posibil semnal de detensionare.

Ministrul Ishaq Dar a salutat public măsura, descriind-o drept „un gest constructiv” și „un pas către stabilitate”. În același timp, oficialul pakistanez a insistat că soluțiile diplomatice rămân singura cale viabilă pentru evitarea escaladării conflictelor din regiune.

Pakistanul, între vecinătate și diplomație

Cu o frontieră comună de aproximativ 900 de kilometri cu Iranul, Pakistanul încearcă să joace un rol de echilibru într-un context geopolitic fragil. Islamabadul este deja implicat în contacte diplomatice sensibile între Teheran și United States.

În acest sens, Ishaq Dar a avut recent o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, în care a pledat pentru reducerea tensiunilor și reluarea dialogului.

„Diplomația și măsurile de încredere sunt singura direcție posibilă”, a transmis oficialul pakistanez, reafirmând angajamentul țării sale pentru stabilitate regională.

Anunțul Teheranului vine într-un moment sensibil, chiar înaintea unor întâlniri diplomatice programate la Islamabad, unde miniștri de Externe din Turkey și Egypt urmează să discute soluții pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu și conturarea unui posibil parcurs spre pace.