SUA pregătesc opțiuni pentru intervenții terestre în Iran, spun surse Washington Post

Pentagonul analizează posibilitatea unor operațiuni terestre limitate în Iran, care ar putea dura mai multe săptămâni, potrivit unor oficiali americani citați de The Washington Post. În paralel, mii de militari americani, inclusiv pușcași marini, sunt trimiși în Orientul Mijlociu, în contextul în care administrația de la Washington ia în calcul o eventuală escaladare a conflictului, dacă președintele Donald Trump va decide acest lucru.

Sursele susțin că scenariile discutate nu vizează o invazie de amploare, ci mai degrabă acțiuni punctuale, precum raiduri realizate de forțe speciale împreună cu unități de infanterie. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul sensibil al planurilor aflate în lucru de mai multe săptămâni.

Astfel de intervenții ar putea expune trupele americane la riscuri semnificative, inclusiv atacuri cu drone, rachete, foc de armă și dispozitive explozive improvizate. Până în prezent, nu este clar dacă liderul de la Casa Albă va aproba integral, parțial sau deloc aceste opțiuni militare.

În ultimele zile, pozițiile administrației au oscilat între mesaje care sugerează o apropiere de finalul conflictului și declarații ferme privind intensificarea acestuia. Deși președintele a transmis că este deschis negocierilor, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat că Statele Unite ar putea reacționa dur dacă Iranul nu renunță la programul nuclear și la amenințările la adresa aliaților Washingtonului.

„Rolul Pentagonului este să pregătească mai multe opțiuni pentru comandantul suprem, însă asta nu înseamnă că a fost luată o decizie”, a declarat aceasta.

În discuțiile interne a fost analizată inclusiv posibilitatea ocupării insulei Kharg, un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Iranului, dar și desfășurarea unor operațiuni în apropierea Strâmtorii Ormuz, pentru neutralizarea armelor capabile să vizeze traficul maritim. Estimările oficialilor privind durata acestor acțiuni variază de la câteva săptămâni la câteva luni.

Anterior, pe 20 martie, Donald Trump declara că nu intenționează să trimită trupe, subliniind că, în cazul unei astfel de decizii, nu ar face-o publică.

La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat recent că Statele Unite pot atinge obiectivele stabilite fără implicarea trupelor terestre și că nu se anticipează un conflict de lungă durată.

Între timp, alte publicații, precum Axios și The Wall Street Journal, au relatat că ar putea fi analizată trimiterea unor efective suplimentare în regiune și chiar lansarea unei operațiuni militare de amploare. Aceste informații nu au fost confirmate independent.

În ultima lună, pierderile în rândul armatei americane au crescut, cu mai mulți soldați uciși în incidente din regiune, inclusiv atacuri cu drone și un accident aviatic. De asemenea, sute de militari au fost răniți în urma atacurilor atribuite Iranului, desfășurate în mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Pe plan intern, ideea unei intervenții terestre în Iran întâmpină o opoziție semnificativă în rândul populației americane. Un sondaj realizat de Associated Press împreună cu Centrul Național de Cercetare a Opiniei Publice al Universității din Chicago arată că majoritatea respondenților resping această opțiune, în timp ce opiniile privind atacurile aeriene sunt mai împărțite.

Analiștii avertizează că o eventuală operațiune asupra insulei Kharg ar implica riscuri ridicate. Michael Eisenstadt, expert în cadrul Washington Institute for Near East Policy, consideră că o alternativă ar putea fi izolarea zonei prin minare navală, pentru a exercita presiune asupra Iranului în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.