Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
SUA pregătesc opțiuni pentru intervenții terestre în Iran, spun surse Washington Post

Război în Orientul Mijlociu
Pentagonul analizează posibilitatea unor operațiuni terestre limitate în Iran, care ar putea dura mai multe săptămâni, potrivit unor oficiali americani citați de The Washington Post. În paralel, mii de militari americani, inclusiv pușcași marini, sunt trimiși în Orientul Mijlociu, în contextul în care administrația de la Washington ia în calcul o eventuală escaladare a conflictului, dacă președintele Donald Trump va decide acest lucru.

Pentagonul analizează posibilitatea unor operațiuni terestre. FOTO: Shutterstock

Sursele susțin că scenariile discutate nu vizează o invazie de amploare, ci mai degrabă acțiuni punctuale, precum raiduri realizate de forțe speciale împreună cu unități de infanterie. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul sensibil al planurilor aflate în lucru de mai multe săptămâni.

Astfel de intervenții ar putea expune trupele americane la riscuri semnificative, inclusiv atacuri cu drone, rachete, foc de armă și dispozitive explozive improvizate. Până în prezent, nu este clar dacă liderul de la Casa Albă va aproba integral, parțial sau deloc aceste opțiuni militare.

În ultimele zile, pozițiile administrației au oscilat între mesaje care sugerează o apropiere de finalul conflictului și declarații ferme privind intensificarea acestuia. Deși președintele a transmis că este deschis negocierilor, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat că Statele Unite ar putea reacționa dur dacă Iranul nu renunță la programul nuclear și la amenințările la adresa aliaților Washingtonului.

„Rolul Pentagonului este să pregătească mai multe opțiuni pentru comandantul suprem, însă asta nu înseamnă că a fost luată o decizie”, a declarat aceasta.

În discuțiile interne a fost analizată inclusiv posibilitatea ocupării insulei Kharg, un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Iranului, dar și desfășurarea unor operațiuni în apropierea Strâmtorii Ormuz, pentru neutralizarea armelor capabile să vizeze traficul maritim. Estimările oficialilor privind durata acestor acțiuni variază de la câteva săptămâni la câteva luni.

Anterior, pe 20 martie, Donald Trump declara că nu intenționează să trimită trupe, subliniind că, în cazul unei astfel de decizii, nu ar face-o publică.

La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat recent că Statele Unite pot atinge obiectivele stabilite fără implicarea trupelor terestre și că nu se anticipează un conflict de lungă durată.

Între timp, alte publicații, precum Axios și The Wall Street Journal, au relatat că ar putea fi analizată trimiterea unor efective suplimentare în regiune și chiar lansarea unei operațiuni militare de amploare. Aceste informații nu au fost confirmate independent.

În ultima lună, pierderile în rândul armatei americane au crescut, cu mai mulți soldați uciși în incidente din regiune, inclusiv atacuri cu drone și un accident aviatic. De asemenea, sute de militari au fost răniți în urma atacurilor atribuite Iranului, desfășurate în mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Pe plan intern, ideea unei intervenții terestre în Iran întâmpină o opoziție semnificativă în rândul populației americane. Un sondaj realizat de Associated Press împreună cu Centrul Național de Cercetare a Opiniei Publice al Universității din Chicago arată că majoritatea respondenților resping această opțiune, în timp ce opiniile privind atacurile aeriene sunt mai împărțite.

Analiștii avertizează că o eventuală operațiune asupra insulei Kharg ar implica riscuri ridicate. Michael Eisenstadt, expert în cadrul Washington Institute for Near East Policy, consideră că o alternativă ar putea fi izolarea zonei prin minare navală, pentru a exercita presiune asupra Iranului în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Legenda României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. Mii de români au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona
fanatik.ro
image
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
playtech.ro
image
Vicepreședintele lui Inter, anunț important despre viitorul lui Cristi Chivu! „Mai avem opt finale”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legate de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este iubitul Ramonei Olaru. Primele imagini cu grecul care i-a furat inima vedetei de la Neatza
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?