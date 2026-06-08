UE lovește marina Iranului: sancțiuni fără precedent pentru blocarea Strâmtorii Ormuz

Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva unei unități a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), acuzate că a pus în pericol libertatea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care ar trebui să se tranziteze aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Decizia, care vizează și doi cetățeni iranieni, marchează o premieră pentru blocul comunitar, fiind prima dată când Bruxelles-ul utilizează noul mecanism de sancțiuni creat special pentru a răspunde restricționării libertății de navigație, potrivit Times of Israel

Pe lista sancțiunilor a fost inclus Comandamentul provincial Hormozgan al marinei IRGC, alături de Mohammad Akbarzadeh, adjunct al comandantului pentru afaceri politice al forțelor navale, și Hamid Hosseini, reprezentant al Uniunii Exportatorilor de Petrol, Gaze și Produse Petrochimice din Iran, se arată într-un comunicat al UE.

„Acțiunile Iranului sunt inacceptabile”

Măsurile vin în contextul tensiunilor crescute din regiune, după ce Iranul a încercat să închidă Strâmtoarea Ormuz în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra teritoriului iranian la sfârșitul lunii februarie.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a condamnat acțiunile Teheranului, declarând că „acțiunile Iranului sunt inacceptabile”, iar statele membre au decis să sancționeze persoanele și entitățile implicate în perturbarea traficului maritim.

„Este pentru prima dată când UE aplică noul său regim privind libertatea de navigație și, dacă va fi necesar, îl vom aplica din nou”, a subliniat Kallas.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne una sensibilă, având în vedere importanța strategică a acestei rute pentru comerțul global cu energie și impactul direct asupra piețelor internaționale.