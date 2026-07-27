Atacuri cu drone în Marea Azov: Ucraina lovește două porturi rusești și blochează din nou comerțul cu cereale

Activitatea porturilor rusești Azov și Taganrog, situate la Marea Azov, a fost grav afectată după atacul cu drone lansat în noaptea de duminică spre luni asupra orașului Rostov-pe-Don. Restricțiile impuse ulterior de autoritățile ruse riscă să încetinească exporturile de cereale și alte mărfuri strategice, într-un moment în care infrastructura logistică a Rusiei este supusă unei presiuni tot mai mari.

Restricții asupra transportului feroviar către porturile Azov și Taganrog

La câteva ore după atacul cu drone, în urma căruia un bloc de locuințe din Rostov-pe-Don a fost avariat, iar autoritățile locale au instituit stare de urgență, compania Căile Ferate Ruse (RZD) a anunțat limitarea transporturilor de marfă către porturile Azov și Taganrog.

Potrivit Reuters, măsura este valabilă până la 4 august și vizează stațiile feroviare care deservesc cele două porturi, cu un trafic anual cumulat estimat la aproximativ 13 milioane de tone.

Portul Azov, deja vizat de restricții

Decizia vine la doar câteva zile după ce Ministerul rus al Transporturilor a interzis staționarea navelor în apropierea portului Azov, unul dintre cele mai importante puncte de export ale Rusiei la Marea Azov, utilizat pentru transportul cerealelor, cărbunelui și produselor petroliere.

Inițial, restricțiile nu vizau portul Taganrog, însă noile măsuri extind dificultățile logistice și asupra acestuia.

Exporturile de cereale prin Don, aproape blocate

Problemele din porturi se adaugă altor restricții introduse după seria de atacuri cu drone asupra navelor din Marea Azov. Potrivit presei ruse, peste 100 de ambarcațiuni au fost afectate de aceste incidente, iar autoritățile au suspendat temporar primirea solicitărilor pentru tranzitul prin Strâmtoarea Kerci.

Surse din industria de transport, citate de publicația rusă Gorod N, afirmă că exporturile de cereale pe fluviul Don au fost practic oprite. În sezonul agricol precedent, prin această rută au fost exportate aproximativ 14,7 milioane de tone de cereale și produse derivate, reprezentând circa 27% din exporturile totale de cereale ale Federației Ruse.

Analiștii estimează o scădere semnificativă a exporturilor

Compania de analiză agricolă SovEcon estimează că exporturile de cereale ale Rusiei din luna iulie ar putea fi cu o treime mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit estimărilor, Rusia ar putea pierde aproximativ 600.000 de tone de exporturi de cereale, iar volumul total ar urma să scadă la aproximativ 2,1 milioane de tone, cel mai redus nivel înregistrat pentru luna iulie din 2017.

Comparativ cu media ultimilor cinci ani, de aproximativ 3,1 milioane de tone, exporturile ar fi cu peste 30% mai mici.

Expert: Rusia întâmpină dificultăți în apărarea rutelor maritime

Stefan Audrand, cercetător în cadrul Institutului Francez pentru Relații Internaționale (IFRI), consideră că Rusia dispune în prezent de capacități limitate pentru a contracara atacurile ucrainene asupra infrastructurii maritime din Marea Neagră și Marea Azov.

Expertul amintește că, după scufundarea crucișătorului „Moskva”, Flota rusă a Mării Negre a rămas fără nave specializate comparabile cu distrugătoarele occidentale echipate cu sisteme moderne de apărare antiaeriană.

„Este posibilă consolidarea sistemelor de autoapărare ale navelor comerciale, însă acest proces este costisitor, necesită timp și resurse de care Rusia nu dispune în prezent”, apreciază Stefan Audrand.