Petrolul curge din nou: cum a luat sfârșit cel mai periculos război al deceniului

După 107 zile de conflict, blocada navală americană și un petrol la prețuri record, SUA și Iranul au semnat duminică seara un acord de pace care redeschide Strâmtoarea Ormuz și ridică spectrul unui nou război în Orientul Mijlociu.

Dar negocierile nucleare abia încep. Era ziua în care Donald Trump împlinea 80 de ani și, cu toate acestea, președintele american a ales să-și serbeze ziua de naștere într-un mod cu totul neașteptat: anunțând sfârșitul unui război. Duminică seara, pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a postat un mesaj care a făcut înconjurul lumii în câteva secunde: „Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor! Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricții a Strâmtorii Ormuz și, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”

O duminică ca un film de acțiune

Nimic nu a mers lin în această zi. Dimineața, Trump era furios. Într-un interviu telefonic cu publicația americană Axios, președintele american a explodat la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu după ce Israel lovise suburbiile Beirutului cu câteva ore înainte, amenințând să arunce în aer săptămâni întregi de negocieri. „Eram atât de furios. I-am dat de știre”, a spus Trump, într-un interviu în care a folosit un limbaj colorat pe care reporterii rareori îl publică integral. Un atac pe care îl descrisese drept „mic și nesemnificativ” aproape ruinase cel mai mare pariu diplomatic al mandatului său. Seara însă, scenariul s-a inversat complet. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, ale cărui servicii diplomatice au jucat un rol de mediator-cheie alături de Qatar, Arabia Saudită și Turcia, a făcut anunțul oficial pe rețeaua X: „Ambele părți au declarat încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Ceremonia oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie, în Elveția.” La scurt timp, atât Washingtonul, cât și Teheranul au confirmat. Adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat în fața camerelor de televiziune că acordul a pus un capăt imediat războiului și că cele două țări vor purta discuții în termen de două luni pentru a ajunge la un acord final.

De la Muscat la Geneva: un război de 107 zile

Pentru a înțelege miza acestui acord, trebuie să ne întoarcem la 28 februarie 2026 – ziua în care avioanele americane și israeliene au lovit simultan zeci de ținte pe teritoriul iranian, declanșând cel mai amplu conflict direct dintre SUA și o putere regională din ultimele decenii. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în primele ore ale conflictului. Iranul a ripostat cu rachete și drone îndreptate spre Israel și bazele americane din regiune și a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial. SUA au ripostat cu o blocadă navală a porturilor iraniene. Rezultatul: piețe energetice haotice, inflație accelerată în SUA și în Europa, lanțuri de aprovizionare perturbate pentru îngrășăminte și alte bunuri esențiale. Negocierile au început de la Muscat, au continuat la Geneva și Islamabad – unde vicepreședintele JD Vance, emisarul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au participat la discuții directe cu delegația iraniană – dar au eșuat în mod repetat. Un armistițiu fragil fusese semnat pe 7 aprilie, violat de ambele părți în săptămânile următoare. Atacurile israeliene asupra suburbiilor Beirutului au suspendat de două ori procesul de pace. Piața petrolului a trăit cea mai volatilă perioadă din istoria sa recentă, cu prețuri care oscilau cu zeci de dolari pe zi în funcție de un mesaj al lui Trump sau o declarație a Teheranului.

Ce prevede acordul și ce rămâne neclar

Potrivit surselor citate de Reuters și agenției iraniene Mehr, proiectul de memorandum prevede: redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial; ridicarea blocadei navale americane; eliberarea a aproximativ 12 până la 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în cursul perioadei de negociere de 60 de zile; și suspendarea sancțiunilor americane asupra exporturilor de petrol iranian. Dosarul nuclear – limitele de îmbogățire a uraniului, accesul inspectorilor internaționali și soarta stocurilor de uraniu puternic îmbogățit despre care se crede că au fost îngropate de loviturile americane din 2025 – urmează să fie negociat separat, în cele 60 de zile ce urmează după semnarea de la Geneva.

Administrația Trump nu a confirmat însă toate detaliile. Vicepreședintele JD Vance, care a declarat pentru Fox News că planifică să participe personal la ceremonia de semnare de la Geneva, a postat anterior pe rețelele de socializare că informații false circulau despre condițiile acordului și că Iranul nu va primi niciun ban în avans. Această divergență de narațiune între Washington și Teheran – fiecare parte prezentând acordul ca o victorie proprie – a caracterizat întregul proces de negociere și rămâne un factor de risc pentru implementare.

Piețele reacționează, lumea respiră

Deschiderea piețelor de luni a adus confirmarea că lumea a luat acordul în serios. Prețul petrolului a scăzut cu peste 4% la Tokyo, în timp ce indicele bursier Nikkei al Japoniei a sărit cu 3%. În SUA, unde prețul mediu la pompă crescuse cu aproape un dolar pe litru față de luna anterioară conflictului, perspectiva unor prețuri mai mici la energie a fost primită cu ușurare de administrația Trump, care se confruntase cu presiuni politice crescânde din cauza inflației. „Ceea ce vom putea face este să reducem costul energiei, nu doar acum, ci pe termen lung, și să creăm un adevărat motor de prosperitate în Orientul Mijlociu”, a declarat JD Vance pentru Fox News. Reacția internațională a fost de ușurare. Secretarul General al ONU, António Guterres, a calificat acordul drept un pas critic spre rezolvarea conflictului. Regatul Unit, Franța, Germania și Italia și-au exprimat disponibilitatea de a ridica sancțiunile impuse Iranului și de a lucra la o soluție diplomatică pe termen lung. Premierul britanic Keir Starmer a atras însă atenția că, pentru ca orice pace să dureze, este esențial ca angajamentele asumate, în special cele legate de programul nuclear al Iranului, să fie robuste, verificabile și pe deplin implementate. Qatar a salutat acordul ca un pas important spre consolidarea păcii durabile și promovarea creșterii economice.

Israelul: în afara acordului, dar în centrul tensiunilor

Deși conflictul a început cu lovituri americano-israeliene coordonate asupra Iranului, Israelul nu este parte la acordul de pace. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că el și Trump sunt în acord total că Iranul nu trebuie să obțină capacitate nucleară militară, dar a subliniat că Israelul își rezervă dreptul de a acționa independent. Tocmai loviturile israeliene asupra Beirutului – în ultima oră dinaintea anunțului acordului – l-au pus pe Trump în situația de a-l apostrofa public pe Netanyahu, o ruptură rară între cei doi aliați care a atras atenția întregii prese internaționale. Teheranul a cerut de multă vreme ca orice acord să includă și încetarea ostilităților din Liban, unde Israel conduce o campanie împotriva Hezbollah, susținut de Iran.

Geneva, 19 iunie: început sau sfârșit?

Ceremonia de semnare de la Geneva din 19 iunie va marca, simbolic, sfârșitul unui război. Dar ea nu va încheia procesul diplomatic – dimpotrivă, îl va deschide. În cele 60 de zile care urmează, negociatorii americani și iranieni vor trebui să ajungă la un acord privind unul dintre cele mai complexe dosare din politica internațională: programul nuclear iranian, cu toate componentele sale – centrifugele, stocurile de uraniu, instalațiile subterane și mecanismele de verificare internațională. Dacă aceste negocieri vor eșua, acordul de duminică riscă să devină doar o nouă pauză într-un conflict latent.

CONCLUZIE

În istoria diplomației moderne, acordul de la Islamabad – denumit astfel după rolul-cheie al Pakistanului în mediere – va fi reținut drept unul dintre cele mai dramatice acorduri de pace ale secolului XXI. A fost negociat în umbra unui război activ, sub presiunea piețelor energetice mondiale, cu un Netanyahu furios la Ierusalim, un Trump care împlinea 80 de ani la Washington și un Iran care ieșea din cel mai devastator conflict din istoria sa recentă. Dacă va rezista este o altă întrebare – una la care urmează să răspundă nu politicienii, ci cele 60 de zile de negocieri nucleare ce încep pe 19 iunie, la Geneva.