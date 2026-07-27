Ani la rând, Google a fost principala poartă de acces către milioane de site-uri. Astăzi, însă, utilizatorii primesc tot mai des răspunsurile direct în motoarele de căutare sau în aplicațiile bazate pe inteligență artificială, fără să mai acceseze pagina sursă. Schimbarea obligă companiile, magazinele online și publicațiile să își regândească strategiile de marketing și modelele de afaceri, într-un moment în care experții avertizează că economia internetului intră într-o nouă etapă.

Timp de aproape trei decenii, succesul unui site depindea în mare măsură de poziția ocupată în rezultatele Google. Cu cât mai mulți utilizatori ajungeau pe pagină, cu atât creșteau veniturile din publicitate, abonamente, afiliere sau vânzări. Apariția motoarelor de căutare bazate pe inteligență artificială începe însă să schimbe această regulă.

Tot mai multe întrebări primesc acum un răspuns complet direct în Google AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Copilot sau Perplexity, iar utilizatorul nu mai are nevoie să intre pe site-ul din care provin informațiile.

„Cred că asistăm la cea mai mare transformare a internetului de la apariția Google”, explică Alexandru Dan, expert în inteligență artificială, CEO TVL Tech și profesor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, ani la rând a existat un echilibru economic: creatorii de conținut produceau articole, analize și informații utile, iar Google direcționa utilizatorii către aceste materiale. Vizitele generate astfel se transformau în venituri pentru publicații și companii. Acum însă, platformele bazate pe inteligență artificială folosesc informațiile disponibile public pentru a formula răspunsuri complete, iar o parte din valoarea economică generată de acel conținut nu mai ajunge la cei care l-au creat.

Mai puține clickuri, mai puțini bani

Consecințele sunt deja vizibile în trafic. Expertul explică faptul că organizațiile continuă să investească aceleași resurse pentru realizarea conținutului, însă numărul utilizatorilor care ajung efectiv pe site începe să scadă. Pentru publicațiile și companiile care depind de vizitatori, acest lucru înseamnă mai puține afișări de reclame, mai puține oportunități comerciale și venituri mai mici.

Schimbarea este confirmată și de datele disponibile. Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center, menționat de Alexandru Dan, utilizatorii au accesat rezultatele clasice în aproximativ 8% dintre căutările în care era afișat un rezumat generat de AI, față de 15% dintre căutările fără un astfel de rezumat. În plus, doar aproximativ 1% dintre utilizatori au deschis una dintre sursele citate de inteligența artificială.

„Din acest motiv, economia internetului se mută treptat de la o economie bazată pe trafic către o economie bazată pe răspuns”, spune el.

Cine pierde cel mai mult

Potrivit specialistului, cele mai expuse sunt publicațiile care își finanțează activitatea din publicitate, site-urile educaționale, platformele de comparații, site-urile de afiliere și companiile care atrag utilizatori în principal prin articole optimizate pentru motoarele de căutare.

Atunci când cineva caută o definiție, o explicație sau un ghid, răspunsul oferit de AI poate fi suficient, fără ca utilizatorul să mai consulte mai multe pagini.

Un alt studiu academic, care a analizat peste 161.000 de perechi de articole din Wikipedia, a estimat că introducerea Google AI Overviews a redus traficul zilnic către articolele analizate cu aproximativ 15%, cele mai afectate fiind domeniile în care informațiile pot fi rezumate ușor.

Magazinele online sunt într-o poziție diferită. Deși pot pierde o parte din utilizatorii aflați în etapa de documentare, cumpărătorii trebuie în continuare să intre pe site pentru a verifica prețurile, disponibilitatea produselor sau condițiile de livrare, subliniază specialistul.

SEO nu dispare, dar se schimbă

În opinia lui Alexandru Dan, companiile nu ar trebui să renunțe la investițiile în SEO, ci să le adapteze noii realități.

„SEO va rămâne important deoarece motoarele AI folosesc în continuare pagini indexate, date structurate, reputația domeniilor, informații publice și surse considerate credibile”, continuă acesta.

În paralel, marketingul digital va trebui să urmărească nu doar poziția în Google, ci și vizibilitatea în răspunsurile generate de ChatGPT, Gemini, Copilot sau alte platforme similare. Specialistul spune că organizațiile vor avea nevoie de informații originale, studii proprii, date verificabile, exemple concrete și conținut ușor de citat de sistemele AI.

El amintește și un studiu publicat în 2026, care a analizat peste 55.000 de căutări și a constatat că aproape 30% dintre paginile citate de AI Overviews nu apăreau pe prima pagină a rezultatelor clasice Google, semn că vizibilitatea în sistemele AI nu urmează întotdeauna aceleași reguli ca SEO tradițional.

În acest context, relația directă cu utilizatorii devine tot mai valoroasă. Iar Alexandru Dan estimează că publicațiile și companiile vor investi mai mult în abonamente, newslettere, aplicații proprii, comunități, programe de loialitate și produse premium, precum cercetări, baze de date sau rapoarte specializate. În același timp, licențierea conținutului către platformele AI ar putea deveni o nouă sursă de venit pentru organizațiile care dețin informații exclusive.

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De la economia bazată pe click la economia bazată pe recomandare

Specialistul crede că schimbările abia încep. Dacă în ultimii aproape 30 de ani companiile au concurat pentru primele poziții în Google, în viitor competiția se va muta în jurul sistemelor AI care vor recomanda produse, servicii și informații utilizatorilor.

„Cred că vom trece de la economia bazată pe click la economia bazată pe recomandare și execuție. Companiile care vor înțelege cum să devină alegerea preferată a agenților AI vor avea un avantaj competitiv major, iar cele care vor continua să se bazeze exclusiv pe traficul din motoarele de căutare vor pierde treptat din relevanță”, susține acesta.

Cât ar putea pierde companiile

Deocamdată, nu există o estimare universal valabilă privind impactul financiar al acestei schimbări. Potrivit spuselor lui Alexandru Dan, efectele diferă în funcție de cât de dependent este un site de traficul venit din Google, de tipul căutărilor și de modelul prin care compania își generează veniturile.

El amintește însă estimările companiei de consultanță Bain, potrivit cărora răspunsurile oferite direct de inteligența artificială și rezultatele fără click au contribuit deja la o reducere a traficului organic cu aproximativ 15-25% în numeroase sectoare. În același timp, aproximativ 80% dintre consumatori folosesc rezultate fără click pentru cel puțin 40% dintre căutările pe care le efectuează.

Pentru publicațiile care își obțin o mare parte din venituri din publicitate, o reducere a traficului poate avea un efect aproape direct asupra încasărilor, deoarece numărul afișărilor de reclame scade, în timp ce costurile pentru producția conținutului rămân, în mare parte, aceleași. În cazul magazinelor online, efectul poate fi diferit, deoarece utilizatorii care ajung pe site după o conversație cu un sistem AI pot avea o intenție de cumpărare mai ridicată decât cei aflați doar în etapa de documentare.

Reuters Institute a raportat în 2026 că directorii din industria media estimează o scădere de aproximativ 43% a traficului provenit din motoarele de căutare în următorii trei ani, ceea ce arată amploarea preocupărilor existente în industrie.

Cum se traduce pierderea traficului în bani

Pentru a ilustra impactul economic, Alexandru Dan oferă un exemplu orientativ: dacă o publicație primește zece milioane de vizite pe lună, iar 60% dintre acestea provin din Google, o scădere cu 25% a traficului din motorul de căutare ar însemna pierderea a aproximativ 1,5 milioane de vizite în fiecare lună.

În scenariul prezentat de specialist, această reducere s-ar putea traduce prin aproximativ 2,25 milioane de afișări de pagină pierdute lunar. La un venit mediu de 10 euro pentru o mie de afișări, pierderea ar ajunge la aproximativ 22.500 de euro pe lună, respectiv 270.000 de euro pe an.

Pentru un magazin online care pierde 100.000 de vizite lunar, cu o rată de conversie de 2% și o valoare medie a unei comenzi de 80 de euro, veniturile potențial afectate ar putea ajunge la aproximativ 160.000 de euro pe lună. Specialistul subliniază, însă, că acest calcul reprezintă cifra de afaceri potențial pierdută, nu profitul, iar impactul real poate fi mai redus dacă traficul rămas este format din utilizatori cu o intenție de cumpărare mai mare.

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Adaptarea va necesita investiții

Schimbarea nu presupune doar o nouă strategie de conținut, ci și investiții. Alexandru Dan estimează că, pentru o companie mică sau mijlocie, un audit inițial al SEO, al vizibilității în platformele AI și al surselor de trafic poate costa între 3.000 și 10.000 de euro. Un program desfășurat pe parcursul a trei până la șase luni, care să includă restructurarea conținutului, implementarea datelor structurate și dezvoltarea unor materiale originale, poate necesita un buget cuprins între 15.000 și 50.000 de euro. Pentru organizațiile mari, investițiile anuale pot depăși 100.000 de euro.

Expertul precizează, însă, că aceste sume sunt orientative și depind de dimensiunea companiei, de infrastructura existentă și de volumul de conținut. În opinia sa, firmele nu trebuie să optimizeze simultan toate paginile, ci să înceapă cu produsele, serviciile și subiectele care generează cea mai mare parte a veniturilor.

O competiție pentru recomandările inteligenței artificiale

În următorii ani, competiția dintre companii nu se va mai purta exclusiv pentru primele poziții din Google, ci și pentru a deveni surse recomandate de sistemele de inteligență artificială, mai spune Alexandru Dan. El consideră că internetul va deveni tot mai orientat spre acțiune, pe măsură ce agenții AI vor putea compara produse, face rezervări, negocia contracte sau executa diverse sarcini în locul utilizatorilor.

În acest context, avantajul competitiv va depinde tot mai mult de reputația digitală, calitatea datelor, relația directă cu clienții și capacitatea unei companii de a colabora cu sistemele AI prin servicii și infrastructuri dedicate.