 Sfârșitul erei Google. De ce scad vizitele pe site-uri și cum schimbă inteligența artificială economia internetului | adevarul.ro
search
Marți, 28 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Sfârșitul erei Google. De ce scad vizitele pe site-uri și cum schimbă inteligența artificială economia internetului

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ani la rând, Google a fost principala poartă de acces către milioane de site-uri. Astăzi, însă, utilizatorii primesc tot mai des răspunsurile direct în motoarele de căutare sau în aplicațiile bazate pe inteligență artificială, fără să mai acceseze pagina sursă. Schimbarea obligă companiile, magazinele online și publicațiile să își regândească strategiile de marketing și modelele de afaceri, într-un moment în care experții avertizează că economia internetului intră într-o nouă etapă.

Economia internetului intră într-o nouă eră
De ce site-urile primesc tot mai puțini vizitatori din Google Sursă foto: Shutterstock

Timp de aproape trei decenii, succesul unui site depindea în mare măsură de poziția ocupată în rezultatele Google. Cu cât mai mulți utilizatori ajungeau pe pagină, cu atât creșteau veniturile din publicitate, abonamente, afiliere sau vânzări. Apariția motoarelor de căutare bazate pe inteligență artificială începe însă să schimbe această regulă.

Tot mai multe întrebări primesc acum un răspuns complet direct în Google AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Copilot sau Perplexity, iar utilizatorul nu mai are nevoie să intre pe site-ul din care provin informațiile.

„Cred că asistăm la cea mai mare transformare a internetului de la apariția Google”, explică Alexandru Dan, expert în inteligență artificială, CEO TVL Tech și profesor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, ani la rând a existat un echilibru economic: creatorii de conținut produceau articole, analize și informații utile, iar Google direcționa utilizatorii către aceste materiale. Vizitele generate astfel se transformau în venituri pentru publicații și companii. Acum însă, platformele bazate pe inteligență artificială folosesc informațiile disponibile public pentru a formula răspunsuri complete, iar o parte din valoarea economică generată de acel conținut nu mai ajunge la cei care l-au creat.

Mai puține clickuri, mai puțini bani

Consecințele sunt deja vizibile în trafic. Expertul explică faptul că organizațiile continuă să investească aceleași resurse pentru realizarea conținutului, însă numărul utilizatorilor care ajung efectiv pe site începe să scadă. Pentru publicațiile și companiile care depind de vizitatori, acest lucru înseamnă mai puține afișări de reclame, mai puține oportunități comerciale și venituri mai mici.

Schimbarea este confirmată și de datele disponibile. Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center, menționat de Alexandru Dan, utilizatorii au accesat rezultatele clasice în aproximativ 8% dintre căutările în care era afișat un rezumat generat de AI, față de 15% dintre căutările fără un astfel de rezumat. În plus, doar aproximativ 1% dintre utilizatori au deschis una dintre sursele citate de inteligența artificială.

„Din acest motiv, economia internetului se mută treptat de la o economie bazată pe trafic către o economie bazată pe răspuns”, spune el.

Cine pierde cel mai mult

Potrivit specialistului, cele mai expuse sunt publicațiile care își finanțează activitatea din publicitate, site-urile educaționale, platformele de comparații, site-urile de afiliere și companiile care atrag utilizatori în principal prin articole optimizate pentru motoarele de căutare.

Atunci când cineva caută o definiție, o explicație sau un ghid, răspunsul oferit de AI poate fi suficient, fără ca utilizatorul să mai consulte mai multe pagini.

Un alt studiu academic, care a analizat peste 161.000 de perechi de articole din Wikipedia, a estimat că introducerea Google AI Overviews a redus traficul zilnic către articolele analizate cu aproximativ 15%, cele mai afectate fiind domeniile în care informațiile pot fi rezumate ușor.

Magazinele online sunt într-o poziție diferită. Deși pot pierde o parte din utilizatorii aflați în etapa de documentare, cumpărătorii trebuie în continuare să intre pe site pentru a verifica prețurile, disponibilitatea produselor sau condițiile de livrare, subliniază specialistul.

SEO nu dispare, dar se schimbă

În opinia lui Alexandru Dan, companiile nu ar trebui să renunțe la investițiile în SEO, ci să le adapteze noii realități.

„SEO va rămâne important deoarece motoarele AI folosesc în continuare pagini indexate, date structurate, reputația domeniilor, informații publice și surse considerate credibile”, continuă acesta.

În paralel, marketingul digital va trebui să urmărească nu doar poziția în Google, ci și vizibilitatea în răspunsurile generate de ChatGPT, Gemini, Copilot sau alte platforme similare. Specialistul spune că organizațiile vor avea nevoie de informații originale, studii proprii, date verificabile, exemple concrete și conținut ușor de citat de sistemele AI.

El amintește și un studiu publicat în 2026, care a analizat peste 55.000 de căutări și a constatat că aproape 30% dintre paginile citate de AI Overviews nu apăreau pe prima pagină a rezultatelor clasice Google, semn că vizibilitatea în sistemele AI nu urmează întotdeauna aceleași reguli ca SEO tradițional.

În acest context, relația directă cu utilizatorii devine tot mai valoroasă. Iar Alexandru Dan estimează că publicațiile și companiile vor investi mai mult în abonamente, newslettere, aplicații proprii, comunități, programe de loialitate și produse premium, precum cercetări, baze de date sau rapoarte specializate. În același timp, licențierea conținutului către platformele AI ar putea deveni o nouă sursă de venit pentru organizațiile care dețin informații exclusive.

Inteligența artificială schimbă piața muncii din România. Cum se transformă joburile și ce competențe vor conta tot mai mult

De la economia bazată pe click la economia bazată pe recomandare

Specialistul crede că schimbările abia încep. Dacă în ultimii aproape 30 de ani companiile au concurat pentru primele poziții în Google, în viitor competiția se va muta în jurul sistemelor AI care vor recomanda produse, servicii și informații utilizatorilor.

„Cred că vom trece de la economia bazată pe click la economia bazată pe recomandare și execuție. Companiile care vor înțelege cum să devină alegerea preferată a agenților AI vor avea un avantaj competitiv major, iar cele care vor continua să se bazeze exclusiv pe traficul din motoarele de căutare vor pierde treptat din relevanță”, susține acesta.

Cât ar putea pierde companiile

Deocamdată, nu există o estimare universal valabilă privind impactul financiar al acestei schimbări. Potrivit spuselor lui Alexandru Dan, efectele diferă în funcție de cât de dependent este un site de traficul venit din Google, de tipul căutărilor și de modelul prin care compania își generează veniturile.

El amintește însă estimările companiei de consultanță Bain, potrivit cărora răspunsurile oferite direct de inteligența artificială și rezultatele fără click au contribuit deja la o reducere a traficului organic cu aproximativ 15-25% în numeroase sectoare. În același timp, aproximativ 80% dintre consumatori folosesc rezultate fără click pentru cel puțin 40% dintre căutările pe care le efectuează.

Pentru publicațiile care își obțin o mare parte din venituri din publicitate, o reducere a traficului poate avea un efect aproape direct asupra încasărilor, deoarece numărul afișărilor de reclame scade, în timp ce costurile pentru producția conținutului rămân, în mare parte, aceleași. În cazul magazinelor online, efectul poate fi diferit, deoarece utilizatorii care ajung pe site după o conversație cu un sistem AI pot avea o intenție de cumpărare mai ridicată decât cei aflați doar în etapa de documentare.

Reuters Institute a raportat în 2026 că directorii din industria media estimează o scădere de aproximativ 43% a traficului provenit din motoarele de căutare în următorii trei ani, ceea ce arată amploarea preocupărilor existente în industrie.

Cum se traduce pierderea traficului în bani

Pentru a ilustra impactul economic, Alexandru Dan oferă un exemplu orientativ: dacă o publicație primește zece milioane de vizite pe lună, iar 60% dintre acestea provin din Google, o scădere cu 25% a traficului din motorul de căutare ar însemna pierderea a aproximativ 1,5 milioane de vizite în fiecare lună.

În scenariul prezentat de specialist, această reducere s-ar putea traduce prin aproximativ 2,25 milioane de afișări de pagină pierdute lunar. La un venit mediu de 10 euro pentru o mie de afișări, pierderea ar ajunge la aproximativ 22.500 de euro pe lună, respectiv 270.000 de euro pe an.

Pentru un magazin online care pierde 100.000 de vizite lunar, cu o rată de conversie de 2% și o valoare medie a unei comenzi de 80 de euro, veniturile potențial afectate ar putea ajunge la aproximativ 160.000 de euro pe lună. Specialistul subliniază, însă, că acest calcul reprezintă cifra de afaceri potențial pierdută, nu profitul, iar impactul real poate fi mai redus dacă traficul rămas este format din utilizatori cu o intenție de cumpărare mai mare.

Cum se schimbă relația românilor cu banca. Rolul plăților instant, al fintech-urilor și al euro digital

Adaptarea va necesita investiții

Schimbarea nu presupune doar o nouă strategie de conținut, ci și investiții. Alexandru Dan estimează că, pentru o companie mică sau mijlocie, un audit inițial al SEO, al vizibilității în platformele AI și al surselor de trafic poate costa între 3.000 și 10.000 de euro. Un program desfășurat pe parcursul a trei până la șase luni, care să includă restructurarea conținutului, implementarea datelor structurate și dezvoltarea unor materiale originale, poate necesita un buget cuprins între 15.000 și 50.000 de euro. Pentru organizațiile mari, investițiile anuale pot depăși 100.000 de euro.

Expertul precizează, însă, că aceste sume sunt orientative și depind de dimensiunea companiei, de infrastructura existentă și de volumul de conținut. În opinia sa, firmele nu trebuie să optimizeze simultan toate paginile, ci să înceapă cu produsele, serviciile și subiectele care generează cea mai mare parte a veniturilor.

O competiție pentru recomandările inteligenței artificiale

În următorii ani, competiția dintre companii nu se va mai purta exclusiv pentru primele poziții din Google, ci și pentru a deveni surse recomandate de sistemele de inteligență artificială, mai spune Alexandru Dan. El consideră că internetul va deveni tot mai orientat spre acțiune, pe măsură ce agenții AI vor putea compara produse, face rezervări, negocia contracte sau executa diverse sarcini în locul utilizatorilor.

În acest context, avantajul competitiv va depinde tot mai mult de reputația digitală, calitatea datelor, relația directă cu clienții și capacitatea unei companii de a colabora cu sistemele AI prin servicii și infrastructuri dedicate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Cine sunt cei opt senatori care s-au abținut la votul privind ieftinirea carburanților. Cei mai mulți provin din grupul PIR
stirileprotv.ro
image
Anatol Șalaru revine cu explicații după ce a cerut retragerea cetățeniei lui Dan Dungaciu. Îl numește “CONSERVĂ rusească” și îl avertizează pe George Simion
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
Marius Croitoru, înjurat ca la ușa cortului de Zoran Mitrov în Botoșani – Rapid!? Reacția fotbalistului la flash-interviu și răspunsul antrenorului: „Sunt surprins!”. Update
fanatik.ro
image
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
libertatea.ro
image
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
digisport.ro
image
Opt trucuri rapide care îți fac casa să pară mai curată: ce spun experții în design interior
click.ro
image
Un urs a intrat într-o mașină, s-a închis înăuntru și a claxonat toată noaptea, spre disperarea vecinilor
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Cresc pensiile pentru o categorie de români. „Această perioadă va fi considerată vechime în muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
playtech.ro
image
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
Au început negocierile! Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului
digisport.ro
image
Desertul răcoritor care va fi gata în numai 15 minute. Cum poți pregăti tiramisu de orez expandat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan S-A DECIS! Intră în vigoare la 1 august 2026, anunț BOMBĂ pentru români
romaniatv.net
image
ANAF trimite românilor decizii de impunere pentru banii câștigați. E vizată perioada 2021 – 2024
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
„Pot muri în orice clipă.” Mărturia cutremurătoare a unei femei care trăiește cu teama că o procedură estetică încercată și de vedete îi poate provoca un șoc septic
actualitate.net
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie
click.ro
image
Bianca Drăgușanu le pune la zid pe vedetele care apelează la injecții pentru slăbit: „Sunteți niște sirene mișto”
click.ro
image
Motivul pentru care Anca Serea pleacă separat de familie în vacanțe: „De zece ani”
click.ro
Contesa ungara foto Profimedia prelucrata cu AI jpg
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?