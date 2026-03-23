Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
„Nu stați afară". Nor toxic deasupra Teheranului: locuitorii se plâng de dureri de cap, iritații ale ochilor și dificultăți de respirație

Război în Orientul Mijlociu
Imagini din satelit arată că incendiile izbucnite în urma bombardamentelor asupra unor depozite de combustibil din Teheran au continuat să ardă zile întregi, în timp ce orașul a fost acoperit de nori de fum dens și particule toxice.

Atacurile au vizat mai multe facilități energetice din capitală și din jurul acesteia, inclusiv depozitul Shahran, rafinăria din sud și instalații din nord-est și vest.

În urma acestora, autoritățile din Iran au descris situația drept un „ecocid”, pe fondul distrugerilor de mediu și al riscurilor pentru populație.

Locuitorii au raportat probleme respiratorii, iritații ale ochilor și pielii, dar și dureri de cap. Unii au descris efectele ploilor care au urmat incendiilor ca fiind contaminate, potrivit The Guardian.

Nor toxic deasupra Teheranului FOTO: getty images
Un specialist citat în analiză a explicat fenomenul astfel: „Picăturile de ploaie au acționat ca niște mici bureți sau magneți, colectând tot ce se afla în aer în timp ce cădeau”, ceea ce ar explica apariția așa-numitei „ploi negre” observate de locuitori.

Medicii au avertizat populația să evite expunerea la aerul exterior și să ia măsuri de protecție.

„Nu stați afară, eliminați hainele contaminate și purtați măști N95”, au transmis aceștia în recomandările distribuite publicului.

Organizații internaționale, precum World Health Organization, au atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate, subliniind că astfel de atacuri pot contamina aerul, apa și alimentele.

Imagine din satelit Foto: arhivă
„Aceste pericole pot avea efecte grave asupra sănătății, în special pentru copii, persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni preexistente”, a declarat directorul general al organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De asemenea, United Nations Environment Programme a avertizat că fumul provenit din incendiile de petrol poate avea efecte pe termen lung.

Fumul dens este inhalat direct de populație, inclusiv de copii, ceea ce ridică îngrijorări serioase privind impactul asupra sănătății umane și a mediului”, a transmis United Nations Environment Programme. 

Experții spun că expunerea prelungită la astfel de poluanți poate duce la boli respiratorii, cardiovasculare și alte afecțiuni cronice, iar contaminarea poate afecta inclusiv sursele de apă și lanțul alimentar.

Autoritățile și specialiștii avertizează că efectele acestor incendii ar putea continua să se resimtă mult timp după stingerea focului, atât asupra mediului, cât și asupra sănătății populației.

