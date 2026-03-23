Lumea este afectată de o criză energetică mai severă decât șocurile din anii ’70 și războiul din Ucraina, avertizează șeful AIE

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că actuala criză energetică provocată de conflictul din Iran este mai severă decât șocurile petroliere din anii 1970 și impactul cumulat al acestora cu cel al războiului din Ucraina.

Potrivit acestuia, lumea se confruntă cu o pierdere de aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, un nivel fără precedent comparativ cu crizele din 1973 și 1979.

„Situația este foarte gravă”, a declarat Fatih Birol, subliniind amploarea perturbărilor de pe piețele energetice globale, potrivit ABC.

El a explicat că, în prezent, amploarea deficitului depășește semnificativ șocurile istorice: „La acea vreme, la fiecare dintre crize, lumea pierdea aproximativ 5 milioane de barili pe zi. În prezent pierdem 11 milioane de barili pe zi, deci mai mult decât două șocuri majore ale petrolului puse împreună.”

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat și infrastructura energetică din regiune, fiind raportate zeci de obiective avariate sau distruse, ceea ce complică perspectivele de stabilizare a pieței.

Un punct critic rămâne Strâmtoarea Ormuz, o rută prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul global cu petrol. Birol a avertizat că perturbarea acestei zone are efecte directe asupra aprovizionării globale.

„Va dura ceva timp până vom reveni la vremurile normale pe care le aveam înainte de începerea războiului”, a mai declarat șeful AIE, subliniind că efectele conflictului vor continua chiar și după o eventuală încetare a ostilităților.

În acest context, agenția analizează posibilitatea unor noi intervenții pe piață, inclusiv eliberarea suplimentară de rezerve strategice de petrol, în funcție de evoluția situației.

„Dacă va fi necesar, desigur vom face acest lucru, dar vom analiza condițiile, vom evalua piața și vom discuta cu țările membre”, a precizat Birol.

Totuși, acesta a subliniat că astfel de măsuri au doar rol de ameliorare temporară a situației: „O eliberare de rezerve va ajuta la calmarea piețelor, dar aceasta nu este soluția. Va ajuta doar la reducerea impactului asupra economiei.”