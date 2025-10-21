Japonia are o femeie prim-ministru, în premieră națională. Vrea un guvern dominat de doamne

Naţionalista Sanae Takaichi, preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost confirmată marţi ca prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie din istoria ţării care ocupă această funcţie, graţie unei coaliţii parlamentare formate cu o zi înainte în urma unor negocieri de ultim moment.

Camera inferioară a Parlamentului japonez a confirmat-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, încă din primul tur al votului.

Numirea sa va deveni oficială după ce se va întâlni cu împăratul Naruhito mai târziu în cursul zilei, scrie News.

Cea de-a cincea conducătoare a arhipelagului nipon în tot atâţia ani se va confrunta însă cu o situaţie politică delicată pe plan intern.

O aşteaptă, de asemenea, un program internaţional încărcat, în special cu vizita preşedintelui american Donald Trump, săptămâna viitoare.

Sanae Takaichi a câştigat pe 4 octombrie preşedinţia Partidului Liberal Democrat (PLD), formaţiunea conservatoare de dreapta aflată la putere aproape fără întrerupere din 1955. Însă PLD, din ce în ce mai nepopular, în special din cauza unui scandal financiar, şi-a pierdut în ultimele luni majoritatea în cele două camere ale Parlamentului. Iar aliatul său tradiţional, partidul centrist Komeito, a părăsit coaliţia existentă din 1999, nemulţumit de scandal şi de opiniile conservatoare ale noului lider PLD Takaichi.

Pentru a-şi asigura alegerea în fruntea guvernului şi a-i succeda premierului demisionar Shigeru Ishiba, Takaichi a format luni o alianţă cu Partidul Japonez pentru Inovare (Ishin), o formaţiune reformistă de centru-dreapta.

Ea s-a angajat să „consolideze economia japoneză şi să refacă Japonia pentru a o transforma într-o ţară capabilă să-şi asume responsabilităţile faţă de generaţiile viitoare”.

Inspirată de Margaret Thatcher

Sanae Takaichi, admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher, cea supranumită „Doamna de fier”, a promis un guvern cu un număr de femei „ca la scandinavi”, faţă de doar două în executivul lui Shigeru Ishiba. Una dintre acestea ar urma să fie Satsuki Katayama, fost ministru al revitalizării regionale, care va ocupa funcţia de ministru al finanţelor, potrivit presei japoneze.

Japonia ocupă locul 118 din 148 în raportul din 2025 al Forumului Economic Mondial privind diferenţele de gen, iar Camera inferioară a Parlamentului are doar 15% femei.

Sanae Takaichi speră să sensibilizeze opinia publică cu privire la dificultăţile legate de sănătatea femeilor şi nu ezită să vorbească deschis despre simptomele sale legate de menopauză.

Poziţiile sale politice în privinţa egalităţii între bărbaţi şi femei o plasează totuşi la dreapta unui PLD deja conservator. Astfel, ea se opune revizuirii unei legi care obligă cuplurile căsătorite să poarte acelaşi nume de familie şi susţine o succesiune imperială rezervată bărbaţilor.

Sanae Takaichi se va confrunta, de asemenea, cu lupta împotriva declinului demografic al Japoniei şi cu relansarea celei de-a patra economii mondiale.

În plus, coaliţia sa cu partidul Ishin deţine 231 de locuri în Parlament, sub cele 233 necesare pentru majoritatea absolută, şi va trebui, aşadar, să colaboreze cu alte partide pentru a-şi promova legislaţia.

Bursa japoneză, la nivelul record

Sanae Takaichi s-a pronunţat în trecut în favoarea creşterii cheltuielilor publice, la fel ca mentorul său, fostul prim-ministru Shinzo Abe. Deşi şi-a temperat discursul în ultimele săptămâni cu privire la recurgerea la cheltuieli publice masive pentru relansarea economiei, victoria sa a propulsat Bursa de la Tokyo la niveluri record.

Takaichi şi-a moderat, de asemenea, discursul cu privire la China şi s-a abţinut cu prudenţă săptămâna trecută să viziteze sanctuarul Yasukuni, simbol al trecutului militarist al Japoniei pentru vecinii săi.

Pe plan intern, ea va încerca să redreseze popularitatea partidului său după o serie de eşecuri electorale care au dus la ascensiunea Sanseito, un mic partid populist care califică imigraţia drept „invazie silenţioasă”.