Noul lider suprem al Iranului are un nou cont „verificat” pe X. Ce mesaje a publicat

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, are un nou cont „verificat” pe X, platforma de socializare deținută de Elon Musk. Liderul suprem al Iranului a publicat joi, 12 martie, o serie de mesaje despre războiul cu SUA și Israel.

Khamenei, al cărui cont pe X este @Rahbarenghelab, a publicat joi o serie de mesaje despre războiul purtat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel, precum și despre reacția Republicii Islamice, scrie CNBC.

„Frați luptători! Dorința maselor de oameni este continuarea unei apărări eficiente și care să provoace regret inamicului. În plus, pârghia blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță să continue să fie folosită”, a scris Khamenei într-una dintre postările adresate celor peste 44.000 de urmăritori ai contului său de X.

„Îi asigur pe toți că nu vom renunța la răzbunarea pentru sângele martirilor voștri”, a scris el într-o altă postare.

Pe lângă referirile la Strâmtoarea Ormuz, Khamenei a îndemnat și statele vecine din Orientul Mijlociu „să își clarifice poziția” și le-a cerut celor care găzduiesc baze militare americane să le închidă.

Spre deosebire de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care în weekendul trecut a prezentat scuze pentru pagubele provocate statelor din Golf, Khamenei nu a oferit nicio scuză, insistând că Teheranul nu încearcă să colonizeze sau să domine regiunea.

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice.

Decizia vine la scurt timp după moartea lui Ali Khamenei, ucis la 28 februarie într-un atac americano-israelian asupra Teheranului, în prima zi a războiului cu Iranul.

„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experților l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, se arată într-o declarație emisă imediat după miezul nopții, ora Teheranului, și difuzată de televiziunea de stat IRIB.

Numirea lui Mojtaba Khamenei marchează o premieră de la revoluția islamică din 1979: conducerea supremă a Iranului trece de la tată la fiu. Evoluția ar putea aprinde dezbateri interne privind apariția unui sistem dinastic într-un stat fondat tocmai pentru a răsturna monarhia șahului, notează The Guardian.

Adunarea Experților, organism format din 88 de clerici șiiți și responsabil, potrivit constituției iraniene, cu alegerea liderului suprem, a cerut populației să jure loialitate noului conducător.