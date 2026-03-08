„Numele lui Khamenei va continua”: un înalt oficial iranian sugerează că fiul ayatollahului decedat a fost ales la succesiunea acestuia

Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a afirmat duminică un membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmite Reuters.

„Numele lui Khamenei va continua", a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al Adunării Experţilor, într-un videoclip publicat în presa iraniană, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională.

Responsabilul iranian a precizat că „votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând”, fără a oferi alte detalii.

Hosseinali Eshkevar a dat astfel de înţeles că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, al cărui nume a fost deja vehiculat zilele trecute. Nu e exclus însă să fie vorba despre altcineva cu acelaşi nume.

Secretarul Adunării Experţilor, Hosseini Bushehri, va anunţa succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a confirmat un alt responsabil iranian, Ahmad Alamolhoda.

Mojtaba Khamenei - cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure - are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran.

Într-un interviu acordat duminică postului ABC News, preşedintele american Donald Trump a susţinut că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa.

Trump: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine”

Anterior, liderul de la Casa albă a estimat că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a mai susţinut în acelaşi interviu preşedintele SUA, care doreşte un regim filo-american în Iran.