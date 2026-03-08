search
Duminică, 8 Martie 2026
Dezvăluiri despre o vizită la Londra a succesorului lui Khamenei. Cazarea la un hotel de lux ar fi costat un milion de lire sterline

Favoritul să devină noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi efectuat în 1998 o călătorie la Londra împreună cu soția sa în vederea unui tratament pentru fertilitate, relatează The Telegraph, citând dezvăluiri făcute de un fugar și detalii din interogatoriile prizonierilor politici.

Într-o zi toridă din vara lui 1998, membri ai familiei liderului suprem iranian Ali Khamenei au aterizat pe aeroportul Heathrow, însoțiți de 20 de bodyguarzi și de un ucigaș de disidenți.

Mojtaba Khamenei, considerat de mulți un candidat principal pentru a-i succeda tatălui său la conducerea Iranului, a rămas la Londra timp de două luni, într-un sejur de lux la un hotel din Park Lane, evaluat la aproximativ 1 milion de lire sterline și finanțat de regimul iranian. În timpul vizitei, noua sa soție, Zahra Haddad-Adel, a urmat tratamente de fertilitate. La câteva luni, ea a născut un fiu, Bagher – supranumit „băiatul de un milion de lire” de cei care cunoșteau detaliile călătoriei secrete.

Dezvăluirile provin din informații oferite de un dezertor și din înregistrări ale interogatoriilor prizonierilor politici, realizate de temutul Minister a Informațiilor din Iran, care au fost analizate de The Telegraph, și apar în contextul unui interes reînnoit pentru conexiunile lui Mojtaba Khamenei cu Marea Britanie.

Zahra și Bagher au fost uciși alături de Ali Khamenei în atacurile aeriene israeliano-americane de sâmbăta trecută, o decapitare care a perturbat conducerea Iranului și a deschis calea pentru ca Mojtaba Khamenei să-i succeadă tatălui său – un rol pentru care se pregătește de decenii.

Se crede că vizita din 1998 la Londra a fost prima călătorie în afara Iranului a lui Mojtaba împreună cu Zahra. Potrivit înregistrărilor interogatoriilor, cuplul avea o relație tensionată, cu certuri frecvente din cauza problemelor de fertilitate ale Zahrei. Dorindu-și un moștenitor și luând în considerare să-și părăsească soția din cauza problemelor de concepție, Mojtaba a decis în schimb să o ducă la Londra pentru tratament.

Însoțitorii lor includeau 20 de bodyguarzi, trei menajere ale Zahrei, mama acesteia și două dintre menajerele mamei sale. Aceștia au închiriat un etaj întreg la Sheraton Grand Hotel din Park Lane.

Mojtaba Khamenei a fost însoțit de un ucigaș acuzat ulterior de spionaj

Aceștia au călătorit la Londra cu sprijinul lui Saeed Emami, un criminal în serie legat de Ministerul de Informații din Iran și apropiat al lui Mojtaba Khamenei. Emami, care studiase în Statele Unite înainte de Revoluția Islamică din 1979, a devenit ulterior responsabil – uneori direct, alteori ca planificator – pentru uciderea mai multor intelectuali și disidenți politici între 1988 și 1998, în ceea ce a fost numit ulterior „crimele în lanț” din Iran. Acesta a fost arestat, fiind acuzat de spionaj în favoarea SUA și Israelului, și se presupune că s-a otrăvit în închisoare pe 20 iunie 1999, la vârsta de 41 de ani. Unii disidenți iranieni au însă bănuiala că regimul l-a ucis pentru a-i pe proteja oficialii implicați în crimele pe care le orchestrase.

Soția lui Emami, Fahimeh Dorri Nogorani, arestată alături de el, a declarat în timpul interogatoriilor că Mojtaba și Zahra s-au apropiat de Emami. „Domnul Mojtaba îl suna regulat pe Saeed: «De ce nu vii să petrecem timp împreună?»”, a spus ea. „Știam doar că erau într-o misiune. Mi s-a spus că cineva în contact cu Saeed mă va informa despre situația lor. Nu știam cine este această persoană.”

Un fugar, care a vorbit sub anonimat, a confirmat aceste declarații: „Nu a călătorit în afara Iranului decât pentru vizita la Londra. A mers la Londra în 1998 pentru tratamentul medical al soției sale și a stat acolo câteva luni. Fiul său, acum în vârsta de 20 și ceva de ani, îl însoțește uneori pe Mojtaba la marșurile de aniversare ale revoluției.”

Tatăl Zahrei, Gholam-Ali Haddad-Adel, fost președinte al Parlamentului, a negat ulterior aceste declarații.

Înainte de moartea lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei – al cărui nume înseamnă „ales” în persană – și-a consolidat influența în cadrul clerului iranian, al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și în diverse agenții de securitate. Cu aprobarea tatălui său, și-a numit aliați în funcții-cheie din guvern și IRGC, pavându-și, potrivit unor surse, drumul spre putere. El a fost acuzat și că a manipulat alegerile în favoarea fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad în 2005 și 2009.

Potrivit unor relatări, Mojtaba a revenit la Londra în 2018 pentru a se ocupa de niște conturi bancare, potrivit jurnalistului iranian exilat Ruhollah Zam. „Este acolo pentru a face câteva aranjamente cu conturile sale bancare… nu mai are conturi pe numele său după ce guvernul britanic a devenit suspicios”, a declarat Zam pentru canalul Bayan Media Network. El a mai dezvăluit că Mojtaba ar controla proprietăți în Londra în valoare de 100 de milioane de lire sterline, precum și o vilă în Dubai și hoteluri în Frankfurt și Mallorca, acestea fiind finanțate de veniturile din petrolul iranian și achiziționate via companii-fantomă.

Fugarul a adăugat: „Am auzit că are conturi bancare de miliarde în Marea Britanie, dar mă îndoiesc că sunt pe numele lui… Ar cumpăra un pașaport european pe alt nume, apoi ar merge în Insulele Marshall pentru a înființa o companie. Acea companie ar veni apoi în Marea Britanie, ar cumpăra acțiuni la Bursa de Valori din Londra și ar deschide un cont bancar în Londra. Mojtaba are astfel de conturi, și alții, dar nu vei găsi niciun cont bancar pe numele lui Mojtaba Khamenei.”

