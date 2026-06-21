Trump se declară „îngerul păzitor” al Orientului și amenință cu taxe în Ormuz dacă Iranul nu acceptă un acord în 60 de zile: „Plătiți pentru protecție”

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz dacă Iranul nu va accepta un acord final privind programul său nuclear în termen de 60 de zile, prezentând măsura drept o compensație pentru „serviciile oferite de Îngerul Păzitor al țărilor din Orientul Mijlociu”.

„Banii ar reprezenta plata pentru serviciile oferite de Îngerul Păzitor al țărilor din Orientul Mijlociu”, a scris Trump într-o postare publicată pe platforma Truth Social, unde s-a autoproclamat „îngerul păzitor” al regiunii.

Declarația liderului american a venit la scurt timp după ce Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Teheranul susține că măsura a fost luată ca răspuns la continuarea atacurilor israeliene în Liban și la ceea ce autoritățile iraniene au descris drept eșecul Statelor Unite de a-și respecta angajamentele asumate prin acordul temporar încheiat recent.

Cele două anunțuri tensionează și mai mult atmosfera înaintea negocierilor tehnice care urmează să înceapă duminică în Elveția, sub medierea Pakistanului și a Qatarului.

Discuțiile fac parte din procesul menit să conducă la un acord nuclear final între Washington și Teheran, după semnarea unui memorandum temporar care prevede, printre altele, deblocarea unor active iraniene și ridicarea restricțiilor asupra exporturilor de petrol ale Iranului.

Comandamentul militar comun al Iranului a justificat închiderea strâmtorii prin „încălcarea clară a angajamentelor” de către Statele Unite, în timp ce Washingtonul a contestat afirmația că traficul maritim ar fi fost blocat efectiv.

„Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz. Traficul continuă să aibă loc, iar forțele americane monitorizează situația pentru a se asigura că lucrurile rămân așa”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

Armata americană a precizat că 55 de nave comerciale au tranzitat sâmbătă strâmtoarea, transportând peste 17 milioane de barili de petrol.