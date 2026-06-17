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Petrolul se ieftinește după acordul SUA - Iran. Analist: „Prețurile sunt prea bune ca să fie adevărate”

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Scăderea puternică a cotațiilor petrolului după anunțarea unui acord preliminar între Statele Unite și Iran a alimentat speranțele că una dintre cele mai importante surse de tensiune din piața energetică mondială se apropie de final. Totuși, în spatele optimismului care a împins prețurile în jos se ascund numeroase necunoscute.

Nave blocate în Strâmtoarea Ormuz
Petrolul se ieftinește după acordul SUA–Iran. Foto Profimedia

Neil Crosby, șeful departamentului de analiză petrolieră al Sparta Commodities, avertizează că investitorii par să ignore o parte din riscurile care au provocat inițial șocul din piață și consideră că actualele cotații ar putea reflecta mai degrabă entuziasmul momentului decât realitatea din teren.

Piețele petroliere au reacționat imediat la perspectiva unui acord între Washington și Teheran. Investitorii au început să elimine din preț așa-numita primă de risc geopolitic, considerând că pericolul unor perturbări majore ale aprovizionării s-a redus odată cu apropierea unei înțelegeri care ar urma să permită reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz și revenirea treptată a exporturilor iraniene.

În prezent, petrolul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 79,30 dolari pe baril, iar WTI la aproximativ 76,15 dolari, niveluri semnificativ mai mici decât cele atinse în perioada de maximă tensiune.

Pentru Neil Crosby, însă, reacția pieței pare excesivă. „Prețurile petrolului sunt prea bune ca să fie adevărate; la fel și presupunerile privind Ormuz”, afirmă analistul, sugerând că investitorii au început să trateze drept certitudini o serie de evoluții care sunt departe de a fi garantate.

Un acord favorabil Iranului, dar care nu rezolvă problemele de fond

Potrivit expertului de la Sparta Commodities, proiectul memorandumului care urmează să fie semnat vineri reprezintă o victorie diplomatică importantă pentru Teheran.

Pe hârtie, Iranul a câștigat. Proiectul acordului arată o înțelegere remarcabil de favorabilă pentru Teheran”, spune Crosby. Acesta arată că Iranul obține relaxarea sancțiunilor, derogări pentru exporturile de petrol și acceptă redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz fără să fie menționate taxe de tranzit.

Aceste concesii explică de ce piețele au interpretat acordul SUA-Iran drept un semnal clar de reducere a riscurilor. Cu toate acestea, analistul avertizează că dosarele care au stat la baza conflictului nu dispar odată cu semnarea documentului.

„Pe termen lung, problema programului nuclear rămâne nerezolvată, iar Israelul continuă să fie un factor complet imprevizibil”, afirmă expertul. În opinia sa, există șanse ridicate ca tensiunile să reizbucnească între unele dintre părțile implicate, în special în Liban, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării durabilitatea acordului.

Această perspectivă contrastează puternic cu optimismul manifestat în prezent pe piețele financiare, unde mulți investitori par să considere că riscul geopolitic a fost în mare parte eliminat.

De ce scăderea petrolului ar putea continua pe termen scurt

Paradoxal, deși consideră că piața este prea optimistă în privința efectelor acordului, Crosby nu exclude o continuare a scăderii cotațiilor în perioada imediat următoare.

„Ne putem aștepta la o scădere imediată de aproximativ 5 dolari pe baril după semnarea acordului”, spune analistul. Mai mult, acesta estimează că Brent ar putea pierde încă între 5 și 10 dolari pe baril odată ce documentul va deveni oficial.

Explicația nu ține neapărat de fundamentele pieței, ci de comportamentul investitorilor. „În acest moment, impulsul descendent domină complet piața și eclipsează orice altă poveste sau tendință relevantă”, afirmă Crosby.

În limbajul piețelor, sentimentul a devenit atât de puternic încât împinge cotațiile în jos indiferent de alți factori care ar putea justifica prețuri mai ridicate. Tocmai de aceea, expertul consideră că petrolul tranzacționat prin contracte financiare a ajuns într-o zonă de supravânzare.

„Există șanse considerabile ca piața petrolului tranzacționat pe hârtie să fie deja supravândută, iar acest fenomen să se accentueze după semnarea acordului”, avertizează el.

Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la normal peste noapte

Unul dintre argumentele centrale ale analizei privește situația din Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial.

În ultimele zile, numeroși investitori au început să mizeze pe o normalizare rapidă a traficului maritim. Crosby consideră însă că această așteptare este nerealistă.

„Există șanse de aproximativ 50% ca transportul prin Strâmtoarea Ormuz să nu revină la normal prea curând. Estimările care vorbesc despre reluarea completă a fluxurilor în una sau două săptămâni sunt prea optimiste”, afirmă analistul.

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Problema nu este doar una politică, ci și una operațională. Proprietarii de nave, companiile de asigurări și operatorii logistici trebuie să fie convinși că riscurile au dispărut cu adevărat înainte de a reveni în regiune.

„Proprietarii de nave rămân foarte reticenți. Înainte ca flotele să revină în masă în regiune, companiile de asigurare trebuie să fie convinse că riscurile sunt controlate, iar rutele trebuie verificate pentru eventuale mine marine”, explică expertul.

În consecință, chiar dacă acordul va fi semnat, revenirea completă la normal ar putea dura luni de zile.

Piața ar putea descoperi că deficitul de petrol nu a dispărut

Potrivit analizei Sparta Commodities, reluarea aprovizionării din Golful Persic nu va fi un proces liniar.

„Deficitul de aprovizionare din Golful Persic va reveni în două etape dificile”, afirmă Crosby. Navele blocate în regiune vor pleca primele, însă revenirea completă a fluxurilor comerciale va necesita timp, iar o parte semnificativă din capacitatea pierdută ar putea lipsi de pe piață luni întregi.

Analistul admite că există un scenariu, cu o probabilitate de aproximativ 10%, în care balanța globală a petrolului din această vară se va dovedi mai confortabilă decât se anticipează în prezent. Acesta ar presupune însă o combinație rară de factori favorabili: normalizarea rapidă a traficului în Golful Persic, stabilitate politică, fluxuri constante din rezerve și menținerea nivelului redus al importurilor chineze de petrol.

Dacă unul dintre aceste elemente nu se materializează, piața ar putea reveni rapid la preocupările legate de nivelul redus al stocurilor globale.

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Unul dintre cele mai interesante puncte ale analizei este legat de strategia de comunicare a administrației americane.

Crosby susține că simpla perspectivă a unui acord cu Iranul a avut un efect comparabil cu cel al unei intervenții directe în piață.

„Statele Unite au făcut o treabă remarcabilă în ultimele luni prin simpla comunicare a posibilității unui acord. Menținerea permanentă a perspectivei unei înțelegeri a funcționat ca o rezervă strategică verbală de preț”, afirmă expertul.

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Practic, investitorii au fost descurajați să împingă cotațiile în sus deoarece au anticipat constant că o soluție diplomatică este aproape.

„Paradoxal, este posibil ca piața să aibă nevoie de un acord finalizat și credibil pentru ca această presiune descendentă să se oprească și pentru ca prețurile să înceapă din nou să reflecte fundamentele reale ale pieței”, spune Crosby.

De ce carburanții ar putea rămâne scumpi chiar dacă petrolul scade

Pentru consumatori, cea mai importantă întrebare este dacă ieftinirea petrolului se va vedea rapid și la pompă.

Analistul avertizează că lucrurile nu sunt atât de simple. În timp ce petrolul brut reacționează imediat la știri și la schimbările de sentiment, produsele rafinate au propriile dinamici.

„Produsele rafinate vor avea nevoie de mai mult timp pentru a reveni la normal decât petrolul brut, deoarece rafinăriile au nevoie de timp pentru a-și relua activitatea la capacitate maximă, iar lanțurile de aprovizionare se reechilibrează mai greu”, explică expertul.

În plus, prețurile mai mici la carburanți pot genera o creștere rapidă a consumului, ceea ce limitează viteza cu care se transmit ieftinirile către utilizatorii finali.

„Dacă mai există loc pentru noi creșteri de prețuri care să nu fie determinate exclusiv de factori politici sau de știri de moment, acestea sunt mai probabile în cazul produselor rafinate”, afirmă Crosby.

Potrivit acestuia, dacă aceste așteptări se vor dovedi prea optimiste, volatilitatea ar putea reveni rapid, iar investitorii ar putea fi nevoiți să reevalueze riscurile pe care astăzi par să le ignore.

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