Motivul pentru care summitul Trump-Putin va fi ținut în Alaska. „Este un loc absolut logic”

Publicat:

Consilierul președintelui rus Vladimir Putin pentru afaceri externe, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este un loc „absolut logic” pentru summitul ruso–american programat vineri, 15 august, comparând traversarea strâmtorii Bering, care separă cele două țări, cu o simplă deplasare.

Locația este și una sigură pentru liderul rus. FOTO: Profimedia
Locația este și una sigură pentru liderul rus. FOTO: Profimedia

Deși distanța dintre Rusia și SUA în această zonă este de sub 100 km, zborul de la Moscova la Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, durează aproximativ nouă ore. Chiar și din Washington DC, președintele american Donald Trump ar avea nevoie de cel puțin opt ore de zbor.

Alegerea Alaska, stat cumpărat de SUA de la Imperiul Țarist în 1867, este considerată de analiști o mișcare cu încărcătură simbolică și politică.

Potrivit unei analize The Guardian, vizita ar putea fi legată de intenția lui Putin de a-l convinge pe Trump să accepte cedarea unor teritorii ucrainene în schimbul unui posibil armistițiu. Izolarea geografică a Alaskăi și distanța față de Europa ar putea diminua implicarea directă a aliaților europeni în negocieri.

Pe lângă simbolism, locația este și una sigură pentru liderul rus, care este vizat de un mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. SUA nu recunosc jurisdicția CPI, iar pe traseul aerian spre Alaska nu există țări ostile peste care să fie survolate.

Istoric, summiturile SUA–Rusia au fost organizate în locații nordice, precum Helsinki (2018) sau Reykjavik (1986).

Summitul dintre Trump și Putin din Alaska pare a fi o împărțire teritorială de modă veche între marile puteri, care recompensează pe cei puternici și îi pedepsește pe cei slabi, susține Patrick Bishop în Daily Mail.

Summitul de vineri ar putea fi unul dintre cele mai importante summituri între lideri din istoria recentă, la fel de important ca întâlnirea de la Geneva de acum 40 de ani dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, care a prefigurat sfârșitul Războiului Rece.

