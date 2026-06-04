Video Tensiuni uriașe la Teheran: Liderul suprem Mojtaba Khamenei acuză SUA și Israelul de tentative de destabilizare internă

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis joi, 4 iunie, un mesaj în care acuză Statele Unite și Israelul că încearcă să slăbească Iranul prin „divizarea” societății și răspândirea neîncrederii, fricii și disperării.

„Inamicul și-a concentrat strategiile de război hibrid asupra a două aspecte: reziliența poporului iranian și încercarea de a induce erori în evaluările oficialilor țării. Instrumentul pe care îl folosește în ambele cazuri este semănarea semințelor de îndoială, disperare, teamă, neîncredere și discordie”, a transmis Mojtaba Khamenei, pe rețelele de socializare.

Oficialul iranian a făcut apel la unitate națională, vigilență și respingerea oricărei forme de „propagandă a inamicului”, avertizând că pesimismul și descurajarea în rândul populației ar echivala cu sprijin indirect acordat adversarilor țării.

„Orice acțiune care provoacă neîncrederea și descurajarea poporului iranian este considerată o formă de sprijin acordat dușmanului acestei țări și al poporului său”, a mai spus liderul suprem al Iranului.

Mesajul lui Mojtaba Khamenei a fost citit în cadrul ceremoniilor organizate cu ocazia comemorării morții fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, precum și a unei sărbători importante a comunității șiite.

Ceremoniile de la Teheran au adunat mii de participanți, iar televiziunea de stat a difuzat imagini cu portrete ale liderilor iranieni și steaguri ale Republicii Islamice, dar și ale Hezbollahului libanez, organizație susținută de Iran.

În mod tradițional, comemorarea de la 4 iunie este marcată prin discursuri ale liderului suprem iranian, însă anul acesta, potrivit presei de stat, locul său a fost simbolic ocupat de un scaun gol cu portretul său.