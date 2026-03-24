Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze pacea cu SUA, susțin surse israeliene

Ministrul de externe al Iranului ar fi transmis în secret trimisului special al SUA că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, ar fi aprobat inițierea unor negocieri pentru încheierea conflictului, scrie Al Arabiya, citând ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Conform surselor citate de Yedioth Ahronoth, Mojtaba Khamenei, care a preluat atribuțiile după ce tatăl său a fost ucis în primul atac al războiului SUA-Israel împotriva Iranului de luna trecută, ar fi acceptat să pună capăt rapid conflictului, dar în condițiile impuse de Iran, potrivit publicației Al Arabiya.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a ordonat amânarea cu cinci zile a oricăror atacuri împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene, după ce inițial acordase Teheranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump a precizat că negocierile „se desfășurau cu o personalitate de rang înalt”, fără a implica direct liderul suprem al Iranului, și a adăugat că s-ar putea ajunge la un acord în termen de cinci zile sau mai puțin, afirmând că „Iranul dorește să încheie un acord”.

Teheranul respinge orice contact

În paralel, agențiile de presă iraniene Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, au transmis că Teheranul nu are contacte cu administrația Trump, nici măcar prin intermediari.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație oficială în care precizează: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.