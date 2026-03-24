search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Cum l-ar putea răsturna de la putere Trump pe noul ayatollah cu o mini invazie terestră

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Ideea unei intervenții terestre limitate în Iran revine în prim-planul dezbaterilor strategice de la Washington, pe fondul unui conflict care, după trei săptămâni de lovituri intense, pare să fi slăbit considerabil structurile de putere ale regimului.

Pușcași marini americani/FOTO:X
Pușcași marini americani/FOTO:X

Potrivit unor analiști, președintele Donald Trump ar putea lua în calcul o incursiune „de dimensiuni reduse”, dar cu efecte majore, într-un moment în care presiunea militară exercitată de Statele Unite și Israel a afectat serios conducerea militară iraniană, scrie The Sun.

Moartea liderului suprem Ali Khamenei și eliminarea mai multor comandanți de rang înalt au alimentat percepția că regimul se află într-un moment de vulnerabilitate fără precedent.

Un regim slăbit, dar nu învins

Chiar și în aceste condiții, experții avertizează că o prăbușire rapidă nu este garantată. „Fără o intervenție la sol, regimul nu simte că este în pericol real de a fi răsturnat”, explică Kenneth Katzman, fost consilier al Congresului american pe dosarul iranian.

În opinia sa, presiunea militară aeriană, oricât de intensă, nu este suficientă pentru a declanșa o revoltă națională capabilă să înlăture actuala putere.

De altfel, experiența protestelor anterioare arată că reacția autorităților rămâne extrem de dură. Represiunea ordonată de structurile de securitate, inclusiv de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, a dus în trecut la mii de victime.

Scenariul unei intervenții „limită”

Katzman conturează însă un scenariu diferit: nu o invazie pe scară largă, ci o prezență militară punctuală, capabilă să schimbe percepția populației.

Aceasta ar putea include forțe speciale, operatori de drone sau unități aeropurtate, capabile să creeze puncte de sprijin și să ofere sprijin direct în teren.

„Chiar și o prezență redusă ar putea transmite semnalul că regimul este vulnerabil”, explică analistul. Într-un astfel de context, populația — profund nemulțumită — ar putea fi încurajată să revină în stradă.

Miza strategică: Strâmtoarea Ormuz

Un posibil punct de plecare pentru o astfel de operațiune ar putea fi Insula Kharg sau alte poziții cheie din apropierea Strâmtoarea Hormuz, zonă vitală pentru transportul global de petrol.

Controlul acestor puncte ar reduce semnificativ capacitatea Iranului de a influența piața energetică globală și ar lovi direct în resursele financiare ale regimului.

Surse citate în presa internațională vorbesc despre mobilizarea a mii de militari americani și despre pregătirea unor operațiuni complexe, inclusiv cu elicoptere de atac și bombardiere strategice.

Revoluția nu vine peste noapte

Cu toate acestea, analiștii atrag atenția că o eventuală schimbare de regim nu ar fi imediată. „Este un proces, nu un eveniment”, subliniază Jason Brodsky.

Pentru ca regimul să cadă, ar fi nevoie de o combinație de proteste de masă, greve și dezertări în rândul forțelor de securitate — un scenariu care, deocamdată, nu s-a materializat.

Speranță și tensiune în societate

În interiorul Iranului, însă, semnalele sunt tot mai tensionate. În ciuda restricțiilor severe și a blocajelor de internet, voci din societatea civilă vorbesc despre o oportunitate istorică.

Mulți iranieni văd slăbirea regimului ca pe un moment rar, care ar putea deschide calea către schimbare. „Oamenii nu mai șoptesc. Vorbesc deschis despre viitor”, spun surse citate în presa occidentală.

Un echilibru fragil

În final, decizia privind o eventuală intervenție terestră rămâne una extrem de sensibilă. Pe de o parte, ar putea accelera prăbușirea unui regim considerat represiv. Pe de altă parte, riscurile unei escaladări regionale sunt majore.

Pentru moment, administrația de la Washington lasă toate opțiunile deschise, într-un joc strategic în care fiecare mișcare poate avea consecințe greu de anticipat — nu doar pentru Iran, ci pentru întreaga regiune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii