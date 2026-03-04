Navă iraniană, lovită într-un atac lansat dintr-un submarin în largul statului Sri Lanka. Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute

Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra unei nave iraniene în largul costei Sri Lankăi, produs miercuri, 4 martie.

Potrivit Independent, un purtător de cuvânt al marinei a contestat aceste cifre, fără a oferi încă alternative.

Acesta a confirmat că 32 de persoane rănite primesc tratament în spital după ce au fost salvate de marină.

Ministrul de Externe al Sri Lanka a declarat în parlament că armata țării a salvat 32 de marinari „grav răniți” aflați la bordul navei scufundate, despre care AFP a raportat că este fregata IRIS Dena. Marina din Sri Lanka a trimis o misiune de salvare după ce nava a transmis un apel de urgență, a precizat anterior un purtător de cuvânt al ministerului apărării.

Ministrul de Externe Vijitha Herath nu a oferit detalii suplimentare, dar a spus că Sri Lanka va lua măsurile adecvate.

Potrivit presei locale, nava a transmis semnal de urgență în largul coastelor Galle, în sudul țării, iar persoanele rănite au fost internate într-un spital din Galle.

Imaginile arată personal de securitate la pază în fața Spitalului Național Galle, în timp ce ambulanțele se îndreaptă spre sediul naval din sudul orașului.