Mister total în jurul lui Mojtaba Khamenei, în timp ce presa iraniană anunţă că acesta a transmis un nou mesaj

Presa de stat iraniană a făcut public un nou mesaj atribuit lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, deşi acesta nu a mai fost văzut sau auzit în public de la preluarea funcției, ceea ce întreține speculațiile privind starea sa de sănătate.

Presa de stat iraniană a publicat duminică, 29 martie, un mesaj atribuit liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în care acesta și-ar fi exprimat recunoștința față de poporul irakian pentru sprijinul acordat în conflictul cu Statele Unite și Israel. Autoritățile iraniene nu au oferit detalii despre modul în care a fost transmis mesajul, evitând să clarifice dacă liderul a comunicat personal sau prin intermediul unor reprezentanți, notează The Guardian.

Aceasta reprezintă cea mai recentă comunicare atribuită lui Khamenei de la preluarea funcției, în urmă cu mai bine de trei săptămâni, perioadă în care acesta nu a mai fost văzut sau auzit în public. Absența sa a ridicat semne de întrebare, având în vedere că ar fi fost rănit în atacul aerian coordonat de SUA și Israel, care l-a ucis pe tatăl său, fostul ayatollah Ali Khamenei, și pe soția și fiul acestuia, în prima zi a conflictului.

Conform relatărilor iraniene, mesajul ar fi fost transmis unui oficial irakian în urma unei întâlniri între președintele Adunării Supreme Islamice a Irakului și ambasadorul Iranului la Bagdad.

În ultimele săptămâni, mai multe declarații scrise atribuite lui Mojtaba Khamenei au fost difuzate exclusiv prin presa de stat, fără nicio confirmare vizuală sau audio. Aceasta a dat naștere unor întrebări cu privire la gravitatea rănilor sale. Recent, Donald Trump a afirmat că liderul suprem „este fie mort, fie într-o stare foarte gravă, pentru că nimeni nu a mai auzit nimic despre el”, însă oficialii iranieni resping aceste speculații.

Ambasadorul Iranului la ONU, cu sediul la Geneva, a explicat că absența lui Mojtaba Khamenei din spațiul public se datorează „considerentelor de securitate”, subliniind că protecția liderului este prioritară în contextul conflictual actual.

Israelul a promis că îl va urmări pe Mojtaba Khamenei atât înainte, cât și după preluarea funcției, iar Departamentul de Stat al SUA a anunțat o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capturarea a zece lideri iranieni importanți, printre care se numără și noul lider suprem.