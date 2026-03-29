Iranul invocă legea talionului şi pune universitățile americane pe lista „țintelor legitime”. „Avertisment pentru conducătorii criminali ai SUA!”

Iranul amenință universitățile americane și israeliene din Orientul Mijlociu, declarându-le „ținte legitime” în replică la bombardamentele recente asupra instituțiilor sale și invocând principiul legii talionului.

Iranul a lansat, la primele ore ale zilei de duminică, 29 martie, o avertizare extrem de dură și fără precedent, anunţând că universitățile americane și israeliene din Orientul Mijlociu vor fi considerate ținte legitime până când vor fi răzbunate atacurile asupra universităților iraniene.

„Oricine vă agresează, agresați‑l în același fel în care v‑a agresat (Coranul 2:194)”, începe mesajul grupării Gardienii Revoluției, forța de elită a Republicii Islamice, prin intermediul agenției de știri Tasnim.

„Avertisment pentru conducătorii criminali ai SUA!

Forțele invadatoare american‑sioniste, prin bombardarea Universității din Teheran pentru Știință și Tehnologie, au vizat din nou universități iraniene în atacurile lor.

Conducătorii nechibzuiți de la Casa Albă ar trebui să știe că, începând de acum, toate universitățile regimului ocupant și universitățile americane din regiunea Asiei de Vest vor fi ținte legitime pentru noi până când vor fi lovite două universități ca răzbunare pentru universitățile iraniene distruse.

Sfătuim toți angajații, profesorii și studenții universităților americane din regiune, precum și locuitorii din zonele înconjurătoare, să rămână cel puțin la un kilometru distanță de universitățile menționate, pentru a‑și proteja viața.

Dacă administrația SUA dorește ca universitățile sale din regiune să nu fie printre cele două ținte pentru răzbunare în această etapă, trebuie până la ora 12:00, luni, 30 martie, ora Teheranului, să emită o declarație oficială prin care să condamne bombardarea universităților.

Iar dacă vrea ca universitățile sale din regiune să nu fie lovite ulterior, trebuie să împiedice forțele sale aliate sălbăticite să atace universități și centre de cercetare; altfel, amenințarea rămâne valabilă și va fi pusă în aplicare”, este mesajul ameninţător al Iranului, citat de tasnimnews.

Mesajul grupării Gardienii Revoluţiei vine după ce, sâmbătă dimineaţă, SUA şi Israelul au bombardat Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Teheran, iar mai înainte, joi, au atacat Universitatea de Tehnologie din Isfahan, în centrul Iranului, fără a se raporta victime în niciunul dintre cazuri.

Washingtonul şi Teheranul sunt angajate în negocieri indirecte pentru a rezolva conflictul armat care a izbucnit după ofensiva comună americano-israeliană împotriva Iranului din 28 februarie, notează EFE.

Cu toate acestea, ameninţările reciproce persistă, deoarece preşedintele american Donald Trump a avertizat, de asemenea, că va bombarda centralele electrice iraniene dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până pe 6 aprilie.