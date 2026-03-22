search
Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CIA și Mossad caută urmele lui Mojtaba Khamenei. Liderul suprem iranian nu a apărut deloc în public până acum

0
0
Publicat:

CIA, Mossad și alte agenții de informații din întreaga lume au urmărit vineri, în timpul Nowruz-ului, dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va urma tradiția tatălui său și va ține un discurs de Anul Nou iranian.

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului FOTO: X
Nowruz este o sărbătoare închinată focului și purității care coincide, conform calendarului solar iranian, cu prima zi a anului. Își are originile în zoroastrism, aparent cea mai veche religie a omenirii, scrie Mediafax.

Când sărbătoarea a trecut și Mojtaba a emis doar o declarație scrisă, misterul stării sale fizice, locului în care se afla și rolului său în efortul de război al Iranului s-a adâncit, relatează presa americană.

Nu este deloc surprinzător faptul că Mojtaba a rămas în umbră. De când tatăl sau a fost ucis, Israelul a arătat clar că Mojtaba este acum în fruntea listei sale de ținte.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut, de asemenea, că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul care i-a ucis tatăl.

Dar, după trei săptămâni fără măcar o declarație video înregistrată, tăcerea lui Mojtaba devine din ce în ce mai puternică.

Ce cred serviciile de informații ale SUA și Israel

SUA și Israelul dețin informații care sugerează că Mojtaba este încă în viață – de exemplu, dovezi ale unor oficiali iranieni care au încercat să programeze întâlniri față în față cu el (fără succes, din cauza unor preocupări legate de securitate).

Misterul din jurul lui Mojtaba a ieșit la iveală în timpul mai multor briefing-uri de informații ale președintelui Trump. Echipa de securitate națională a lui Trump încă lucrează pentru a evalua cine este de fapt la conducere la Teheran, a declarat un oficial american.

„Nu avem nicio dovadă că el este de fapt cel care dă ordinele”, a declarat un înalt oficial israelian pentru Axios cu privire la Mojtaba. „Este extrem de ciudat. Nu credem că iranienii ar fi depus toate eforturile pentru a alege un om mort drept lider suprem, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el preia conducerea”, a declarat un oficial american.

Mojtaba a fost numit lider suprem pe 9 martie, după ce colegii săi de linie dură s-au unit în spatele lui pentru a-l succeda pe tatăl său.

Răspunsul său public s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram trei zile mai târziu, adâncind speculațiile despre cât de grav a fost rănit în timpul atacului israelian asupra reședinței tatălui său.

Serviciile de informații americane și israeliene îl identificaseră pe șeful de securitate Ali Larijani drept lider de facto al Iranului, până când Israelul l-a asasinat pe Larijani marțea trecută.

Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat în secret la Moscova pentru tratament după rănile suferite în bombardamente

„Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”, a spus Trump vineri.

Oficialii israelieni susțin că liderii de rang înalt ai Iranului operează cu toții ca persoane căutate – mutându-se între adăposturi și evitând comunicațiile digitale.

 Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris pentru Nowruz, în care a cerut unitate, împreună cu mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă fotografiile sunt recente. Oficialul a menționat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat un mesaj video pentru Nowruz, în ciuda amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe.

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de ocazie și de tradiție”, a adăugat oficialul american. „Este un semnal de alarmă important.”

 Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a remarcat că nu există nicio dovadă că Mojtaba nu trăiește, chiar dacă accidentarea și preocupările legate de securitate îi îngreunează exercitarea pe deplin a autorității sale.

„În circumstanțele excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm ca el să apară în public și este posibil ca accidentarea sa să nu-i permită nici măcar să publice o înregistrare video pentru a nu expune publicului gravitatea stării sale”, a spus Zimmt.

 CIA în Congresul SUA: Nu există semne de colaps iminent

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au depus mărturie joi, într-o audiere clasificată în fața Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control, dar nu există niciun semn al unui colaps iminent, potrivit Axios.

Doi înalți oficiali israelieni au susținut că asasinarea lui Larijani a extins vidul de putere și că acesta este umplut în principal de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Ascensiunea lui Mojtaba a apărut grație legăturilor sale strânse cu IRGC, care are o influență vastă asupra economiei, politicii și securității Iranului și despre care oficialii israelieni spun că acum conduce efectiv țara.

„IRGC preia controlul asupra Iranului și sunt nebuni”, a declarat un oficial arab de rang înalt pentru Axios. „Sunt extrem de ideologici și sunt gata să moară și să se întâlnească cu Khamenei Senior.”

 Ratcliffe și Adams au subliniat în timpul audierii că este prea devreme pentru a ști dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de rang înalt.

Israelul a precizat clar că punerea bazelor pentru schimbarea regimului este unul dintre obiectivele sale de război.

„Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial israelian.

Unii critici ai războiului au susținut că eliminarea vechii gărzi nu face decât să deschidă calea pentru lideri mai intransigenți, precum Mojtaba.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp
gandul.ro
image
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
mediafax.ro
image
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Striptease cu tricolorul la Circul de Stat din București. Preludiu, excitare, delir: „Cum e România acum?”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Familia Trump, investiție de miliarde în România. Omul de afaceri român implicat în proiect dezvăluie detalii
observatornews.ro
image
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Cum îți dai seama dacă altcineva îți folosește contul Netflix și ce ai de făcut imediat
playtech.ro
image
Mircea Lucescu i-a interzis retragerea de la Dinamo. A fost unul dintre cei mai mari jucători din Ștefan cel Mare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat tot: Ronaldo și Georgina au semnat contractul, înainte de nuntă! Portughezul îi plătește o avere, pe viață
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Benzina și motorina vor costa 13 lei litrul. Anunțul lui Negrescu
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile

OK! Magazine

image
„Am fost manipulată și înșelată de Epstein”. Ce a spus printre lacrimi viitoarea regină a Norvegiei despre scandalul în care e implicată

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori