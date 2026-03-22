CIA și Mossad caută urmele lui Mojtaba Khamenei. Liderul suprem iranian nu a apărut deloc în public până acum

CIA, Mossad și alte agenții de informații din întreaga lume au urmărit vineri, în timpul Nowruz-ului, dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va urma tradiția tatălui său și va ține un discurs de Anul Nou iranian.

CIA, Mossad și alte agenții de informații din întreaga lume au urmărit vineri, în timpul Nowruz-ului, dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va urma tradiția tatălui său și va ține un discurs de Anul Nou.

Nowruz este o sărbătoare închinată focului și purității care coincide, conform calendarului solar iranian, cu prima zi a anului. Își are originile în zoroastrism, aparent cea mai veche religie a omenirii, scrie Mediafax.

Când sărbătoarea a trecut și Mojtaba a emis doar o declarație scrisă, misterul stării sale fizice, locului în care se afla și rolului său în efortul de război al Iranului s-a adâncit, relatează presa americană.

Nu este deloc surprinzător faptul că Mojtaba a rămas în umbră. De când tatăl sau a fost ucis, Israelul a arătat clar că Mojtaba este acum în fruntea listei sale de ținte.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut, de asemenea, că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul care i-a ucis tatăl.

Dar, după trei săptămâni fără măcar o declarație video înregistrată, tăcerea lui Mojtaba devine din ce în ce mai puternică.

Ce cred serviciile de informații ale SUA și Israel

SUA și Israelul dețin informații care sugerează că Mojtaba este încă în viață – de exemplu, dovezi ale unor oficiali iranieni care au încercat să programeze întâlniri față în față cu el (fără succes, din cauza unor preocupări legate de securitate).

Misterul din jurul lui Mojtaba a ieșit la iveală în timpul mai multor briefing-uri de informații ale președintelui Trump. Echipa de securitate națională a lui Trump încă lucrează pentru a evalua cine este de fapt la conducere la Teheran, a declarat un oficial american.

„Nu avem nicio dovadă că el este de fapt cel care dă ordinele”, a declarat un înalt oficial israelian pentru Axios cu privire la Mojtaba. „Este extrem de ciudat. Nu credem că iranienii ar fi depus toate eforturile pentru a alege un om mort drept lider suprem, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el preia conducerea”, a declarat un oficial american.

Mojtaba a fost numit lider suprem pe 9 martie, după ce colegii săi de linie dură s-au unit în spatele lui pentru a-l succeda pe tatăl său.

Răspunsul său public s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram trei zile mai târziu, adâncind speculațiile despre cât de grav a fost rănit în timpul atacului israelian asupra reședinței tatălui său.

Serviciile de informații americane și israeliene îl identificaseră pe șeful de securitate Ali Larijani drept lider de facto al Iranului, până când Israelul l-a asasinat pe Larijani marțea trecută.

Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat în secret la Moscova pentru tratament după rănile suferite în bombardamente

„Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”, a spus Trump vineri.

Oficialii israelieni susțin că liderii de rang înalt ai Iranului operează cu toții ca persoane căutate – mutându-se între adăposturi și evitând comunicațiile digitale.

Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris pentru Nowruz, în care a cerut unitate, împreună cu mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă fotografiile sunt recente. Oficialul a menționat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat un mesaj video pentru Nowruz, în ciuda amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe.

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de ocazie și de tradiție”, a adăugat oficialul american. „Este un semnal de alarmă important.”

Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a remarcat că nu există nicio dovadă că Mojtaba nu trăiește, chiar dacă accidentarea și preocupările legate de securitate îi îngreunează exercitarea pe deplin a autorității sale.

„În circumstanțele excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm ca el să apară în public și este posibil ca accidentarea sa să nu-i permită nici măcar să publice o înregistrare video pentru a nu expune publicului gravitatea stării sale”, a spus Zimmt.

CIA în Congresul SUA: Nu există semne de colaps iminent

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au depus mărturie joi, într-o audiere clasificată în fața Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control, dar nu există niciun semn al unui colaps iminent, potrivit Axios.

Doi înalți oficiali israelieni au susținut că asasinarea lui Larijani a extins vidul de putere și că acesta este umplut în principal de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Ascensiunea lui Mojtaba a apărut grație legăturilor sale strânse cu IRGC, care are o influență vastă asupra economiei, politicii și securității Iranului și despre care oficialii israelieni spun că acum conduce efectiv țara.

„IRGC preia controlul asupra Iranului și sunt nebuni”, a declarat un oficial arab de rang înalt pentru Axios. „Sunt extrem de ideologici și sunt gata să moară și să se întâlnească cu Khamenei Senior.”

Ratcliffe și Adams au subliniat în timpul audierii că este prea devreme pentru a ști dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de rang înalt.

Israelul a precizat clar că punerea bazelor pentru schimbarea regimului este unul dintre obiectivele sale de război.

„Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial israelian.

Unii critici ai războiului au susținut că eliminarea vechii gărzi nu face decât să deschidă calea pentru lideri mai intransigenți, precum Mojtaba.