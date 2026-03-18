Ministrul de Externe al Iranului amenință omenirea: „Valul de repercusiuni globale abia a început și va lovi pe toată lumea”

Repercusiunile războiului din Orientul Mijlociu se vor resimți la nivel global, afirmă cel mai important diplomat iranian, sugerând că mai mulți oficiali occidentali ar trebui să se opună conflictului.

„Valul de repercusiuni globale abia a început și va lovi pe toată lumea - indiferent de avere, credință sau rasă", postează ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X, însoțit de o copie a anunțului de demisie al directorului Centrului Național de Antiterorism al SUA.

„Un număr tot mai mare de voci — (inclusiv) oficiali europeni și americani — exclamă că războiul împotriva Iranului este nedrept. Mai mulți membri ai comunității internaționale ar trebui să urmeze exemplul", adaugă acesta în postare.

Joseph Kent, șeful Centrului Național Antiterorism al SUA și-a dat demisia după ce a criticat intervenția americană în Iran și a considerat-o fără temei.

În document, Joseph Kent l-a criticat pe președintele Donald Trump pentru că s-ar fi îndepărtat de principiile neintervenţioniste promovate în campania electorală.

„Până în iunie 2025, înțelegeați că războaiele din Orientul Mijlociu sunt o capcană care a costat America viețile prețioase ale patrioţilor noştri şi a epuizat bogăţia şi prosperitatea naţiunii”, a scris fostul militar în scrisoarea de demisie.

Kent a adăugat că liderul de la Casa Albă încă ar putea să îşi schimbe decizia privind conflictul.