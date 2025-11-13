Miniștrii de Externe din G7 au cerut un armistiţiu de urgenţă în Ucraina. „Frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța”

Un armistiţiu este necesar ”de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort.

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun ”susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană, scrie News.

”Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.

”Împreună în Canada, miniștrii de externe ai G7 au reafirmat alegerea de a continua să colaboreze pentru găsirea de soluții la provocările majore actuale, de la intensificarea coordonării în domeniul siguranței maritime până la îmbunătățirea securității energetice. Miniștrii au solicitat, de asemenea, încetarea imediată a focului în Ucraina și s-au angajat să sprijine fără ezitare integritatea teritorială a acestei țări”, a scris pe X și Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene.