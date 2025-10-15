Răspunsul Kremlinului după ce Trump l-a însărcinat pe trimisul său special să se concentreze pe războiul din Ucraina

Kremlinul a răspuns marți declarațiilor lui Donald Trump privind faptul că SUA își vor îndrepta atenția asupra soluționării războiului din Ucraina, după ce au mediat încheierea unui armistițiu în Fâșia Gaza, după doi de ani de război, relatează Reuters.

Adresându-se Knesset-ului luni, după ce a intermediat un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, Trump a vorbit despre dorința de a încheia un acord cu Iranul privind programul său nuclear, dar și-a anunțat intenția de a-și îndrepta mai întâi atenția asupra războiul din Ucraina, într-un efort reînnoit de a pune capăt conflictului.

„Mai întâi trebuie să rezolvăm problema Rusiei. Trebuie să o rezolvăm și pe asta. Dacă nu te superi, Steve, hai să ne concentrăm mai întâi pe Rusia”, a spus Trump, adresându-se lui Steve Witkoff, trimisul său special care a purtat numeroase discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, în cadrul unor negocieri de pace care au stagnat în ultima vreme, pe fondul refuzului Rusiei de a programa o întrevedere la nivel de lideri.

Rusia rămâne deschisă față de negocieri de pace, a reacționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Cu siguranță salutăm astfel de intenții și salutăm confirmarea voinței politice de a face tot posibilul pentru a promova căutarea unor soluții pașnice”, a declarat Peskov, când a fost întrebat despre comentariile lui Trump.

„Îl cunoaștem deja bine pe domnul Witkoff; este eficient, și-a dovedit eficiența acum în Orientul Mijlociu și sperăm că talentul său va continua să contribuie la activitatea deja în desfășurare în Ucraina.”

Rusia învinuiește Ucraina că ar fi întârziat negocierile și nu a dat curs propunerii de a crea grupuri de lucru care să analizeze aspectele unui posibil acord. La rândul ei, Ucraina acuză Moscova că nu ia în serios discuțiile de pace și că impune condiții ce echivalează cu o capitulare.

„Partea rusă rămâne deschisă și pregătită pentru un dialog pașnic și sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale trimișilor președintelui Trump vor încuraja partea ucraineană să fie mai activă și mai dispusă să se angajeze în procesul de pace”, a declarat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut observația că dialogul cu SUA pe tema Ucrainei a stagnat, iar între timp Trump a adus în discuție posibila furnizare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, o decizie despre care Moscova spune că o consideră o escaladare periculoasă în război.