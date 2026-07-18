Ministra de Externe a Coreei de Nord, vizită oficială în Rusia. Phenianul și Moscova își consolidează relațiile

Ministra de Externe a Coreei de Nord, Choe Son Hui, efectuează sâmbătă o vizită oficială în Rusia, la invitația omologului său rus, Serghei Lavrov, în contextul consolidării relațiilor dintre cele două țări după declanșarea războiului din Ucraina, relatează Agerpres, care citează AFP.

„Ministra afacerilor externe a Republicii Populare Democrate Coreene, Choe Son Hui, va ajunge în Federația Rusă pe 18 iulie pentru o vizită oficială”, la invitația lui Serghei Lavrov, a anunțat Ministerul rus de Externe.

China rămâne principalul susținător economic al Coreei de Nord, însă Phenianul s-a apropiat și de Moscova după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

În 2024, cu ocazia unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, cele două țări au încheiat un acord de apărare.

Phenianul a trimis trupe terestre în regiunea rusă Kursk și sisteme de armament pentru a susține efortul de război al Moscovei în Ucraina.

În schimb, Coreea de Nord primește din partea Rusiei ajutor financiar, alimente, energie și tehnologii militare, potrivit analiștilor.

La sfârșitul lunii aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat sprijinul Phenianului pentru ofensiva Rusiei în Ucraina și s-a angajat să ajute Moscova să obțină victoria în ceea ce a numit „războiul său sfânt”.

Declarația a venit într-o perioadă în care mai mulți oficiali ruși de rang înalt au vizitat Phenianul, printre aceștia numărându-se și ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov.

Cele două părți au discutat despre consolidarea relațiilor militare, iar Belousov a afirmat că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare pentru perioada 2027-2031.