Cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume este Coreea de Nord. Cum a fentat regimul lui Kim Jong-un sancțiunile

În ciuda izolării diplomatice și a unora dintre cele mai dure sancțiuni din lume, Coreea de Nord traversează o perioadă de revigorare economică surprinzătoare. Motoarele acestei transformări? Vânzările masive de armament către Rusia, sprijinul financiar din partea Chinei și o economie digitală emergentă, scrie The Wall Street Journal.

Pentru vizitatorii occidentali care au reușit să treacă granițele stricte ale țării după pandemie, imaginea actuală a capitalei Phenian este aproape de nerecunoscut. Rowan Beard, un operator de turism australian cu peste 100 de vizite la activ în Coreea de Nord, a fost surprins să constate că, în loc să aștepte zeci de minute după un taxi, ghidul său local a comandat o mașină prin intermediul unei aplicații de smartphone numită „Samhung”. Mașina a sosit în câteva minute, iar traseul a putut fi urmărit în timp real.

„Totul era complet nou”, a declarat Beard. „Am rămas mască.”

Phenianul de astăzi oferă elitei locale facilități greu de imaginat în urmă cu câțiva ani: restaurante care servesc pizza la cuptor cu lemne și sushi, unde plata se face rapid prin coduri QR, automobile electrice chinezești și modele BMW care circulă pe bulevarde, magazine pentru animale de companie, internet-café-uri destinate jocurilor video și aplicații de livrare la domiciliu pentru mâncare și medicamente.

Boom-ul imobiliar și „fațada” prosperității

Anul trecut, sub îndrumarea liderului Kim Jong Un, în Phenian au fost construite 10.000 de locuințe noi, o cifră care depășește ritmul de construcție din metropole americane precum Los Angeles sau Chicago. În cadrul Congresului Partidului Muncitoresc din februarie, dictatorul în vârstă de 42 de ani s-a lăudat cu acest reviriment economic, catalogând sancțiunile conduse de SUA drept o „blocadă barbară”.

Totuși, analiștii avertizează că această prosperitate este profund inegală.

În afara capitalei, Coreea de Nord rămâne extrem de săracă. Aproape jumătate din populația de 26 de milioane de locuitori suferă de malnutriție, iar produsul intern brut (PIB) anual al țării reprezintă mai puțin de 1% din cel al Statelor Unite. În plus, regimul rămâne unul dintre cele mai opresive din lume, unde vizionarea unui serial sud-coreean poate fi pedepsită cu moartea.

Cu toate acestea, sateliții și analiștii din Seul confirmă că progresul economic nu este doar propagandă. Activitatea în porturile petroliere a crescut semnificativ, parcările sunt mai pline, iar imaginile din satelit arată că rețeaua electrică nocturnă a Coreei de Nord este acum de trei ori mai luminoasă decât în urmă cu cinci ani.

Aliații de conjunctură: Moscova și Beijing

Această redresare nu s-a produs izolat. Principalul impuls a venit în urma deciziei Coreei de Nord de a sprijini militar Rusia în războiul din Ucraina. Phenianul a trimis milioane de obuze și peste 15.000 de soldați pe frontul ucrainean (unde aproximativ o treime au fost uciși sau răniți). În schimb, regimul a primit miliarde de dolari și, mai important, acces la tehnologie militară rusă de ultimă generație.

Schimburile comerciale lunare cu China au atins cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani. Gadgeturile și smartphone-urile nord-coreene — din care se produc aproximativ jumătate de milion de unități anual, sub 50 de branduri locale diferite — depind în totalitate de componente chinezești.

În plus, armata de hackeri a lui Kim Jong Un, localizată parțial în China, a adus miliarde de dolari la bugetul de stat prin spargerea platformelor de criptomonede.

Banca Centrală a Coreei de Sud estimează că economia Nordului a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani. Profesorul Stephan Haggard de la Universitatea California, San Diego, afirmă că poziția economică a Phenianului este acum cea mai solidă din ultimii 15 ani.

Control de stat în locul pieței negre

În urmă cu cinci ani, în timpul pandemiei, Phenianul era în criză totală. Lipsa alimentelor de bază l-a făcut pe Kim Jong Un să plângă în public și să admită eșecul politicilor sale.

Astăzi, fondurile obținute din armament și atacuri cibernetice încep să se propage în economie. Kim Jong Un folosește însă acest moment pentru a recăpăta controlul centralizat: magazinele de stat și farmaciile oficiale înlocuiesc treptat piețele negre coordonate de comercianții independenți (donju).

Noi fabrici, complexe de sere mai mari decât Central Park din New York și spitale moderne au fost finalizate în ultimele luni, semn că resursele financiare sunt direcționate și către proiecte civile de amploare.

Această stabilitate economică complică însă eforturile diplomatice ale Occidentului. Atâta timp cât regimul de la Phenian devine „mai bogat ca niciodată” prin parteneriatele cu Moscova și Beijingul, stimulentele economice oferite de Washington în schimbul denuclearizării își pierd complet valoarea de negociere, subliniază WSJ.