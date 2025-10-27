Putin se întâlnește la Moscova cu ministrul de externe nord-coreean. Choe Son Hui salută „apropierea spirituală” dintre țara sa și Rusia

Președintele Vladimir Putin se va întâlni luni, 27 octombrie, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia.

Șefa diplomației nord-coreene a salutat în cursul dimineții „apropierea spirituală” dintre țara sa și Rusia, în cadrul unei întâlniri cu omologul său rus Serghei Lavrov, la Moscova, scrie Agerpres.

Ea a subliniat, de asemenea, că „poziția consecventă” a Phenianului a fost aceea de a „susține neclintit” „politicile” Kremlinului, în special pentru a „realiza marea cauză a construirii unei Rusii puternice”.

La rândul său, Lavrov a afirmat că relațiile dintre cele două țări au beneficiat în ultimele trei luni de „un impuls foarte puternic” pentru „dezvoltarea acordurilor de principiu” încheiate în timpul întâlnirii din iunie 2024, la Phenian, dintre Vladimir Putin și Kim Jong Un.

În urma acestei întâlniri, cele două țări au semnat un acord de apărare reciprocă.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul vizitei lui Putin în statul izolat. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.