Iranul ar putea ataca Ucraina. Un deputat de la Kiev avertizează asupra amenințărilor Teheranului

Iran a amenințat recent că ar putea lovi Ucraina pentru sprijinul acordat Israelului, numind întreg teritoriul țării „țintă legitimă”, notează Focus

Fedir Venislavsky, deputat în Rada Supremă și membru al Comitetului pentru Securitate Națională, Apărare și Informații, consideră că astfel de declarații nu trebuie ignorate.

„Trebuie să fim pregătiți pentru faptul că Iranul poate încerca să lovească teritoriul Ucrainei”, a declarat el într-un interviu pentru Telegraph.

„Și vedem că există într-adevăr exemple în care rachetele lor zboară câteva mii de kilometri și, ipotetic, ar putea ajunge în Ucraina”, a adăugat Venislavsky.

În același timp, deputatul atenționează că amenințarea nu trebuie exagerată, deoarece rachetele iraniene nu sunt, cu siguranță, mai performante decât cele rusești, pe care apărarea antiaeriană ucraineană le contracarează cu succes.

Referitor la participarea Ucrainei la protecția țărilor din Golful Persic, Venislavsky a subliniat: „Nu furnizăm niciun mijloc care să permită atacarea teritoriului Iranului. De fapt, protejăm populația civilă, ajutăm la protecția populației civile din țările Golfului Persic, care sunt obiectul atacurilor Iranului. Și nu atacăm și nu furnizăm metode de distrugere care să poată ataca Iranul. Prin urmare, toate acuzațiile Iranului la adresa Ucrainei și că Ucraina ar fi în stare de război nu corespund, din punct de vedere al logicii dreptului internațional, niciunei convenții sau norme de drept internațional.”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că nu se teme de amenințările iraniene.

De asemenea, s-a raportat că Ucraina a obținut un beneficiu neașteptat ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.