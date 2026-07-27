Kelemen Hunor spune că legea salarizării are „zero” șanse să fie adoptată în această săptămână. „4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, afirmă că adoptarea noii legi a salarizării este puțin probabilă în perioada imediat următoare, în condițiile în care negocierile sunt încă departe de o concluzie, iar sursele de finanțare pentru majorările propuse nu sunt clarificate.

„Sunt șanse`zero` ca legea salarizării să treacă săptămâna aceasta”, a declarat Kelemen Hunor la Digi 24, adăugând că și perspectiva adoptării săptămâna viitoare este „tot spre zero”.

Potrivit liderului UDMR, în sistemul sanitar există șanse ca o parte dintre probleme să fie rezolvate rapid prin negocieri, însă în educație situația rămâne complicată. Kelemen Hunor susține că UDMR nu va accepta o lege care ar conduce la diminuarea veniturilor în sănătate sau învățământ.

„Nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie socioprofesională din educație”, a afirmat liderul UDMR.

O altă problemă invocată este lipsa unei surse clare de finanțare pentru costurile suplimentare generate de noua lege. Potrivit lui Kelemen Hunor, discuțiile inițiale vizau o creștere a anvelopei salariale cu 8 miliarde de lei, însă în prezent necesarul estimat a ajuns la peste 12 miliarde de lei.

„Nimeni nu spune de unde vor veni cele patru miliarde în plus”, a declarat Hunor, precizând că nu acceptă finanțarea prin reducerea investițiilor, majorarea taxelor sau disponibilizări masive.

„Patru miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai” ,a mai spus președintele UDMR

„Nu există acoperire pentru cele patru miliarde”

Liderul UDMR a atras atenția și asupra obligațiilor financiare legate de plata unor drepturi salariale restante către magistrați, care ar putea adăuga alte câteva miliarde de lei la presiunea bugetară.

„Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde”, a subliniat Kelemen Hunor.

În contextul protestelor din sănătate și al amenințărilor cu greva generală, liderul UDMR consideră că dialogul trebuie continuat și că proiectul aflat în discuție nu este încă într-o formă acceptabilă pentru toate categoriile profesionale.

Referindu-se la impactul asupra profesorilor, președintele UDMR a insistat că dezbaterea nu trebuie purtată doar în termeni de salarii de bază, ci de venituri totale.

„Eu nu vorbesc salariu, ci de venituri”, a spus Kelemen Hunor, argumentând că eventualele reduceri de sporuri sau indemnizații trebuie compensate prin majorarea salariului de bază pentru a evita pierderi de venit.

În opinia sa, înainte de adoptarea legii sunt necesare simulări complete pentru toate categoriile profesionale.

„E nevoie de simulări la salariile în plată, la veniturile în plată”, a declarat liderul UDMR, reiterând că principiul de la care pornește formațiunea sa este că „nu scade niciun venit”.