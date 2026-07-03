Video Generalul din umbră al Iranului a ieșit din ascunzătoare după moartea lui Khamenei: reapariția care schimbă jocul puterii la Teheran

Unul dintre cei mai influenți comandanți ai Gardienilor Revoluției din Iran a reapărut în public după luni de absență, fiind văzut la funeraliile de mai multe zile ale fostului lider suprem al țării, Ali Khamenei.

Imagini difuzate de presa de stat iraniană îl arată pe generalul Ahmad Vahidi participând la o reuniune dedicată organizării ceremoniei funerare pentru Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și ulterior așezat lângă sicriul fostului lider în timpul unei ceremonii desfășurate joi seara, în apropierea fostei sale reședințe din centrul capitalei iraniene, potrivit AP.

Reapariția lui Vahidi este considerată semnificativă de analiști, în condițiile în care generalul este văzut drept una dintre figurile centrale ale cercului de putere care încearcă să gestioneze perioada de tranziție de după dispariția lui Khamenei.

Un rol-cheie în noua arhitectură a puterii

Potrivit experților, Ahmad Vahidi a devenit unul dintre principalii artizani ai poziției dure adoptate de Iran în negocierile privind o posibilă încheiere permanentă a conflictului cu United States.

Generalul ar face parte dintr-un cerc restrâns aflat în contact direct cu noul lider suprem al republicii islamice, Mojtaba Khamenei, care s-ar afla încă într-o locație secretă după ce ar fi fost rănit în atacurile israeliene din 28 februarie, soldate cu moartea tatălui său, Ali Khamenei.

Vahidi nu mai fusese văzut în public din 8 februarie, cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului care a schimbat radical echilibrul de putere în Orientul Mijlociu.

Ceremonie de doliu în apropierea fostei reședințe a liderului suprem

Înregistrări video publicate de presa oficială iraniană au surprins ceremonia de doliu organizată în apropierea complexului rezidențial al fostului lider suprem din Teheran.

Conform informațiilor difuzate de autorități, un atac aerian israelian lansat în primele momente ale conflictului l-a ucis pe Ali Khamenei și pe mai mulți membri ai familiei sale.

Sicriul fostului lider a fost amplasat pe o platformă decorată cu lalele roșii, iar din tavan erau suspendați fluturi din hârtie, simboluri folosite în cadrul ceremoniei funerare.

Simbolul răzbunării

Ulterior, televiziunea de stat a difuzat imagini cu sicriul lui Khamenei acoperit de un steag roșu pe care era inscripționat mesajul „Ya Hussein”, una dintre cele mai importante expresii religioase șiite, folosită în memoria martiriului lui Hussein, nepotul profetului Mahomed, ucis în secolul al VII-lea.

Steagul provenea de la sanctuarul Imamului Hussein din Karbala, unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale șiismului. În tradiția șiită, steagul roșu simbolizează atât sângele vărsat al unei persoane ucise pe nedrept, cât și chemarea la răzbunare, motiv pentru care afișarea acestuia este considerată un mesaj politic și religios puternic.

Funeralii de mai multe zile în Iran și Irak

Autoritățile iraniene au anunțat că funeraliile lui Ali Khamenei vor dura mai multe zile și vor începe sâmbătă la Marele Mosalla din Teheran.

Ali Khamenei a murit pe 28 februarie, în urma unui atac aerian israeliano-american asupra unui complex din centrul Teheranului.

Potrivit planurilor oficiale, numeroase străzi din capitală vor fi închise, iar activitatea obișnuită a orașului va fi suspendată pentru a permite desfășurarea ceremoniilor.

Trupul fostului lider suprem urmează să fie transportat ulterior în mai multe orașe din Iran, dar și în Iraq, unde sunt așteptate noi ceremonii religioase și comemorative.