Video Iranul a început funeraliile istorice ale fostului lider suprem Ali Khamenei: șase zile de ceremonii, doliu național și 20 de milioane de participanți

Iranul a început vineri, 3 iulie, funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se vor desfășura timp de șase zile și la care autoritățile estimează că vor participa între 12 și 20 de milioane de persoane. Oficialii de la Teheran au descris evenimentul drept „înmormântarea secolului”, aceasta fiind cea mai amplă ceremonie funerară organizată în Iran în ultimele decenii.

Ali Khamenei a murit pe 28 februarie, în urma unui atac aerian israeliano-american asupra unui complex din centrul Teheranului. Trupul fostului lider suprem a fost depus la Moscheea Grand Mosalla din Teheran, unde publicul va putea să îi aducă un ultim omagiu înainte de înmormântarea programată joi în orașul său natal, Mashhad, potrivit theguardian.

Ceremoniile au început la Mosalla Imam Khomeini din Teheran și vor continua timp de șase ziel, traversând unele dintre cele mai importante centre religioase ale lumii șiite.

Sâmbătă are loc ceremonia oficială din capitală, organizată de Corpul Mohammad Rasulullah, iar autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate și restricții de circulație în centrul orașului.

Potrivit oficialilor iranieni, sicriul lui Khamenei va rămâne timp de trei zile la Grand Mosalla, alături de rămășițele membrilor familiei sale care au murit în atacurile americano-israeliene din luna februarie.

Din acest motiv, instituțiile publice și private din Teheran vor fi închise până luni, iar spațiul aerian al capitalei va fi restricționat.

Marți, procesiunile se vor muta în orașul sfânt Qom, unde un important cleric șiit va conduce rugăciunile funerare la sanctuarul Jamkaran.

O zi mai târziu, trupul fostului lider va fi transportat în Irak, în orașele șiite Najaf și Karbala, înainte de revenirea în Iran pentru ceremonia finală de la Mashhad.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a calificat funeraliile drept un eveniment cu o puternică „importanță simbolică”, în timp ce autoritățile susțin că procesiunile vor transmite un mesaj de unitate și rezistență către comunitatea internațională.

La ceremonii sunt așteptați reprezentanți din aproximativ 30 de state, inclusiv premierul pakistanez Shehbaz Sharif. Oficialii iranieni au precizat, însă, că nu au fost invitați lideri din Statele Unite sau din Europa.

Una dintre principalele necunoscute rămâne participarea succesorului său, Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut în public de la preluarea funcției de lider suprem.

Potrivit organizatorilor, orice decizie privind prezența acestuia la funeralii va fi anunțată oficial în zilele următoare.

Autoritățile de la Teheran descriu ceremonia drept cel mai important eveniment public organizat în Iran după Revoluția Islamică din 1979 și cea mai mare mobilizare populară din ultimele decenii.

Primarul capitalei, Alireza Zakani, estimează că aproximativ 20 de milioane de persoane vor participa la procesiunile funerare organizate în întreaga țară.

Funeraliile au loc în contextul unui armistițiu fragil între Iran și Statele Unite și pe fondul tensiunilor regionale generate de conflictul din ultimele luni.