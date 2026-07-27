Premieră mondială: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea prin reconstruirea unui ochi funcțional pornind de la doi ochi grav afectați

O echipă de medici din Torino (Italia) a realizat în premieră mondială un transplant al părții centrale a retinei, intervenție care i-a redat vederea unei femei de 67 de ani care era nevăzătoare de cinci ani.

Pacienta, Elena, și-a pierdut complet vederea în urma unui accident rutier grav, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Spitalului Molinette din Torino, nervul optic al ochiului stâng a suferit leziuni ireversibile, iar ochiul drept, afectat anterior de maculopatie, a fost grav traumatizat.

Medicii explică faptul că starea pacientei excludea o intervenție clasică de transplant de cornee, deoarece structurile necesare pentru o astfel de procedură fuseseră complet distruse.

Echipa coordonată de profesorul Michele Reibaldi a recurs la o soluție inovatoare, folosind țesuturi sănătoase din ochiul stâng, care nu mai putea fi utilizat pentru vedere.

„Folosind ţesuturile sănătoase ale ochiului stâng, dar care nu-şi mai îndeplineau funcţia, medicii au prelevat şi transferat la ochiul drept un bloc anatomic complet, format din cornee, scleră, conjunctivă şi, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei, macula”, a detaliat spitalul.

„Primele rezultate sunt încurajatoare”

Spitalul descrie intervenția drept un „transfer biologic” care a permis reconstruirea unui ochi funcțional pornind de la doi ochi grav afectați.

„Aşteptăm acum să vedem în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcţioneze, însă primele rezultate sunt încurajatoare”, a declarat profesorul Michele Reibaldi, precizând că operația, considerată extrem de complexă, a durat aproape șase ore.

Realizarea a fost confirmată și de profesorul francez Michel Paques, șeful serviciului de oftalmologie al Spitalului Național 15-20 din Paris, care a catalogat intervenția drept o premieră mondială.

Totuși, specialistul a subliniat că eficiența și reproducerea tehnicii vor putea fi evaluate obiectiv doar după publicarea și analizarea rezultatelor de către comunitatea științifică.