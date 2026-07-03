SUA își retrag majoritatea trupelor din Nigeria după o operațiune împotriva Statului Islamic

Statele Unite au retras cea mai mare parte a militarilor desfășurați în Nigeria pentru operațiunea comună împotriva grupării Statul Islamic desfășurată în luna mai, însă vor continua să sprijine autoritățile de la Abuja prin schimb de informații, a anunțat comandantul Comandamentului SUA pentru Africa (AFRICOM), generalul Dagvin Anderson, citat de Reuters.

Forțele americane și cele nigeriene au desfășurat în luna mai o operațiune în nord-estul Nigeriei, în urma căreia a fost ucis Abu-Bilal al-Minuki, comandantul adjunct al organizației Statul Islamic la nivel global. Acțiunea a urmat unui atac american lansat în ziua de Crăciun, ordonat de președintele Donald Trump, care a declarat la acea vreme că militanții vizau comunitățile creștine din Nigeria.

Anunțul privind retragerea majorității trupelor a fost făcut de generalul Dagvin Anderson, în marja conferinței șefilor apărării din statele africane, desfășurată la Luanda, capitala Angolei.

„Am retras o mare parte din forțele noastre care erau acolo doar pentru acea operațiune, dar continuăm parteneriatul pe care Nigeria l-a solicitat pentru a ajuta la continuarea schimbului de informații”, a declarat Anderson.

Potrivit șefului AFRICOM, operațiunea din bazinul lacului Ciad reprezintă un model pentru viitoarele colaborări dintre Statele Unite și partenerii africani în domeniul securității, Washingtonul punând la dispoziție capabilități specializate, în timp ce forțele locale conduc efectiv operațiunile militare.

Anderson a afirmat că acțiunea comună a afectat semnificativ structura de comandă a Statului Islamic, iar efectele s-au resimțit dincolo de Africa de Vest, având în vedere rețeaua internațională a organizației.

Oficialul american a precizat că operațiunea nu a vizat doar eliminarea unor lideri ai grupării, ci a perturbat și comunicațiile și activitatea operațională a acesteia.

„Nigeria a fost foarte activă de la acea operațiune din mai. Continuă să urmărească țintele pe cont propriu”, a spus comandantul AFRICOM.

Acesta a adăugat că presiunea exercitată de armata nigeriană, împreună cu mediatizarea operațiunii, a determinat noi dezertări și predări în rândul luptătorilor Statului Islamic din nord-estul Nigeriei.

Conferința desfășurată timp de trei zile la Luanda a reunit lideri militari din 35 de state africane, precum și reprezentanți ai Statelor Unite și Braziliei.