Milioane de femei din India sunt plătite de Guvern pentru povara treburilor din gospodărie

India desfășoară unul dintre cele mai mari experimente sociale din lume: milioane de femei primesc lunar bani necondiționați, care le oferă siguranță, autonomie financiară și influență politică, dar pun presiune pe bugetele statelor.

Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește lunar o sumă mică, dar constantă – nu ca salariu, pentru că nu are un loc de muncă oficial, ci ca transfer de bani necondiționat din partea guvernului, scrie BBC.

Premila Bhalavi spune că banii acoperă medicamentele, legumele și taxele școlare ale fiului ei. Suma – 1.500 de rupii (aproximativ 16 dolari / 12 lire sterline) – poate fi mică, dar efectul ei, adică un venit previzibil, un sentiment de control și un gust al independenței, este cu totul altceva.

Milioane de femei din India primesc acest ajutor

Povestea ei este tot mai des întâlnită. În India, 118 milioane de femei adulte din 12 state primesc acum transferuri necondiționate de numerar de la guvern, ceea ce face din India locul unuia dintre cele mai mari și mai puțin studiate experimente de politici sociale din lume.

Obișnuită de mult timp să subvenționeze cerealele, combustibilul și locurile de muncă rurale, India a ajuns într-o zonă mai radicală: plătește femeilor adulte pur și simplu pentru că țin gospodăriile în funcțiune, duc povara muncii neremunerate și reprezintă un electorat prea mare pentru a fi ignorat.

Criteriile de eligibilitate diferă – praguri de vârstă, limite de venit și excluderea familiilor cu angajați ai statului, contribuabili sau proprietari de automobile ori terenuri mari.

„Transferurile necondiționate semnalează o extindere semnificativă a sistemelor de protecție socială ale statelor indiene în favoarea femeilor”, a declarat pentru BBC Prabha Kotiswaran, profesor de drept și justiție socială la King’s College London.

Sumele sunt modeste

Sumele variază între 1.000 și 2.500 de rupii pe lună (12–30 de dolari) – modeste, adică aproximativ 5–12% din venitul gospodăriei, dar regulate. Cum 300 de milioane de femei au acum conturi bancare, transferurile au devenit simplu de administrat.

De obicei, femeile cheltuiesc banii pe nevoile gospodăriei și familiei – educația copiilor, cumpărături, gaz pentru gătit, cheltuieli medicale ori de urgență, stingerea unor datorii mici și, ocazional, obiecte personale sau mici răsfățuri.

Ceea ce diferențiază India de Mexic, Brazilia sau Indonezia – țări cu scheme mari de transferuri condiționate – este absența condițiilor: banii ajung indiferent dacă un copil merge la școală sau dacă o familie se află sub pragul sărăciei.

Goa a fost primul stat care a lansat o astfel de schemă pentru femei, în 2013. Fenomenul a prins avânt chiar înainte de pandemie, în 2020, când Assam, din nord-est, a lansat un program pentru femeile vulnerabile. De atunci, aceste transferuri au devenit o forță politică uriașă.

Valul recent de transferuri necondiționate se adresează femeilor adulte, iar unele state recunosc munca lor domestică și de îngrijire neremunerată. Tamil Nadu prezintă plățile ca pe un „drept”, în timp ce schema din Bengalul de Vest recunoaște în mod similar contribuțiile neplătite ale femeilor. În alte state, recunoașterea este implicită: autoritățile se așteaptă ca femeile să folosească banii pentru bunăstarea familiei, spun experții.

Cum este influențată politica

Această focalizare pe rolul economic al femeilor a modelat și politica: în 2021, actorul devenit politician Kamal Haasan a promis „salarii pentru gospodine”. (Partidul său nou creat a pierdut.) Până în 2024, promisiunile de transferuri financiare către femei au contribuit la victoriile partidelor în Maharashtra, Jharkhand, Odisha, Haryana și Andhra Pradesh.

La alegerile recente din Bihar, puterea politică a transferurilor a devenit evidentă. În săptămânile dinaintea votului în cel mai sărac stat al țării, guvernul a transferat 10.000 de rupii (circa 112 dolari / 85 lire sterline) în 7,5 milioane de conturi bancare ale femeilor, în cadrul unui program pentru generarea de venituri. Femeile au votat în număr mai mare decât bărbații, influențând decisiv rezultatul.

Totuși, Bihar este doar o piesă dintr-un tablou mult mai amplu. În toată India, transferurile necondiționate ajung regulat la zeci de milioane de femei. Doar Maharashtra promite beneficii pentru 25 de milioane de femei; schema din Odisha ajunge la 71% dintre votante.

În unele cercuri politice, programele sunt ironizate drept ajutoare electorale. Ele pun și presiune pe finanțele statelor: 12 state urmează să cheltuiască aproximativ 18 miliarde de dolari pe astfel de plăți în anul fiscal curent. Un raport al think-tank-ului PRS Legislative Research notează că jumătate dintre aceste state au deficit de venituri – adică se împrumută pentru cheltuieli curente fără a crea active.

Ajutorul nu descurajează femeile să caute un loc de muncă

Femeile din India au petrecut aproape cinci ore pe zi în 2024 făcând astfel de muncă – de peste 7,6 ori mai mult decât timpul dedicat de bărbați, potrivit celui mai recent sondaj privind utilizarea timpului. Această povară disproporționată ajută la explicarea participării scăzute a femeilor pe piața muncii. Transferurile, cel puțin, recunosc dezechilibrul, spun experții.

„Dovezile arată că transferurile sunt extrem de utile pentru femei pentru a-și acoperi nevoile imediate și pe cele ale gospodăriei. Ele restabilesc și demnitatea femeilor care altfel depind financiar de soți pentru orice cheltuială măruntă”, spune Prof. Kotiswaran.

Până acum, niciun sondaj nu arată că banii descurajează femeile să caute un loc de muncă sau că întăresc rolurile de gen – cele două mari temeri feministe, potrivit unui raport realizat de Prof. Kotiswaran împreună cu Gale Andrew și Madhusree Jana.