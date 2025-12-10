search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Milioane de femei din India sunt plătite de Guvern pentru povara treburilor din gospodărie

0
0
Publicat:

India desfășoară unul dintre cele mai mari experimente sociale din lume: milioane de femei primesc lunar bani necondiționați, care le oferă siguranță, autonomie financiară și influență politică, dar pun presiune pe bugetele statelor.

FOTO EPA EFE Sanjeev Gupta
FOTO EPA EFE Sanjeev Gupta

Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește lunar o sumă mică, dar constantă – nu ca salariu, pentru că nu are un loc de muncă oficial, ci ca transfer de bani necondiționat din partea guvernului, scrie BBC.

Premila Bhalavi spune că banii acoperă medicamentele, legumele și taxele școlare ale fiului ei. Suma – 1.500 de rupii (aproximativ 16 dolari / 12 lire sterline) – poate fi mică, dar efectul ei, adică un venit previzibil, un sentiment de control și un gust al independenței, este cu totul altceva.

Milioane de femei din India primesc acest ajutor

Povestea ei este tot mai des întâlnită. În India, 118 milioane de femei adulte din 12 state primesc acum transferuri necondiționate de numerar de la guvern, ceea ce face din India locul unuia dintre cele mai mari și mai puțin studiate experimente de politici sociale din lume.

Obișnuită de mult timp să subvenționeze cerealele, combustibilul și locurile de muncă rurale, India a ajuns într-o zonă mai radicală: plătește femeilor adulte pur și simplu pentru că țin gospodăriile în funcțiune, duc povara muncii neremunerate și reprezintă un electorat prea mare pentru a fi ignorat.

Criteriile de eligibilitate diferă – praguri de vârstă, limite de venit și excluderea familiilor cu angajați ai statului, contribuabili sau proprietari de automobile ori terenuri mari.

„Transferurile necondiționate semnalează o extindere semnificativă a sistemelor de protecție socială ale statelor indiene în favoarea femeilor”, a declarat pentru BBC Prabha Kotiswaran, profesor de drept și justiție socială la King’s College London.

Sumele sunt modeste

Sumele variază între 1.000 și 2.500 de rupii pe lună (12–30 de dolari) – modeste, adică aproximativ 5–12% din venitul gospodăriei, dar regulate. Cum 300 de milioane de femei au acum conturi bancare, transferurile au devenit simplu de administrat.

De obicei, femeile cheltuiesc banii pe nevoile gospodăriei și familiei – educația copiilor, cumpărături, gaz pentru gătit, cheltuieli medicale ori de urgență, stingerea unor datorii mici și, ocazional, obiecte personale sau mici răsfățuri.

Ceea ce diferențiază India de Mexic, Brazilia sau Indonezia – țări cu scheme mari de transferuri condiționate – este absența condițiilor: banii ajung indiferent dacă un copil merge la școală sau dacă o familie se află sub pragul sărăciei.

Citește și: Țara din Europa unde poți câștiga până la 8.100 de euro pe lună fără diplomă. Se caută zeci de mii de angajați

Goa a fost primul stat care a lansat o astfel de schemă pentru femei, în 2013. Fenomenul a prins avânt chiar înainte de pandemie, în 2020, când Assam, din nord-est, a lansat un program pentru femeile vulnerabile. De atunci, aceste transferuri au devenit o forță politică uriașă.

Valul recent de transferuri necondiționate se adresează femeilor adulte, iar unele state recunosc munca lor domestică și de îngrijire neremunerată. Tamil Nadu prezintă plățile ca pe un „drept”, în timp ce schema din Bengalul de Vest recunoaște în mod similar contribuțiile neplătite ale femeilor. În alte state, recunoașterea este implicită: autoritățile se așteaptă ca femeile să folosească banii pentru bunăstarea familiei, spun experții.

Cum este influențată politica

Această focalizare pe rolul economic al femeilor a modelat și politica: în 2021, actorul devenit politician Kamal Haasan a promis „salarii pentru gospodine”. (Partidul său nou creat a pierdut.) Până în 2024, promisiunile de transferuri financiare către femei au contribuit la victoriile partidelor în Maharashtra, Jharkhand, Odisha, Haryana și Andhra Pradesh.

La alegerile recente din Bihar, puterea politică a transferurilor a devenit evidentă. În săptămânile dinaintea votului în cel mai sărac stat al țării, guvernul a transferat 10.000 de rupii (circa 112 dolari / 85 lire sterline) în 7,5 milioane de conturi bancare ale femeilor, în cadrul unui program pentru generarea de venituri. Femeile au votat în număr mai mare decât bărbații, influențând decisiv rezultatul.

Totuși, Bihar este doar o piesă dintr-un tablou mult mai amplu. În toată India, transferurile necondiționate ajung regulat la zeci de milioane de femei. Doar Maharashtra promite beneficii pentru 25 de milioane de femei; schema din Odisha ajunge la 71% dintre votante.

În unele cercuri politice, programele sunt ironizate drept ajutoare electorale. Ele pun și presiune pe finanțele statelor: 12 state urmează să cheltuiască aproximativ 18 miliarde de dolari pe astfel de plăți în anul fiscal curent. Un raport al think-tank-ului PRS Legislative Research notează că jumătate dintre aceste state au deficit de venituri – adică se împrumută pentru cheltuieli curente fără a crea active.

Ajutorul nu descurajează femeile să caute un loc de muncă

Femeile din India au petrecut aproape cinci ore pe zi în 2024 făcând astfel de muncă – de peste 7,6 ori mai mult decât timpul dedicat de bărbați, potrivit celui mai recent sondaj privind utilizarea timpului. Această povară disproporționată ajută la explicarea participării scăzute a femeilor pe piața muncii. Transferurile, cel puțin, recunosc dezechilibrul, spun experții.

„Dovezile arată că transferurile sunt extrem de utile pentru femei pentru a-și acoperi nevoile imediate și pe cele ale gospodăriei. Ele restabilesc și demnitatea femeilor care altfel depind financiar de soți pentru orice cheltuială măruntă”, spune Prof. Kotiswaran.

Până acum, niciun sondaj nu arată că banii descurajează femeile să caute un loc de muncă sau că întăresc rolurile de gen – cele două mari temeri feministe, potrivit unui raport realizat de Prof. Kotiswaran împreună cu Gale Andrew și Madhusree Jana.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
gandul.ro
image
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
mediafax.ro
image
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului
digi24.ro
image
Jucătoarea de la Australian Open a postat o poză cu ea nud, de pe platforma pentru adulți: „Sunt șocată de câți bani am făcut în două zile!”
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Șefa ANM spune dacă vom avea zăpezi de sărbători
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
prosport.ro
image
Când se acordă prioritate de stânga: detaliul din Codul Rutier uitat de şoferi
playtech.ro
image
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Încă o EXPLOZIE la un bloc din România! Câte victime sunt
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Wooooow! Mihai Ghiță arată FABULOS! Prezentatorul a slăbit aproape 30 de kilograme și zici că e alt om. Are și alt stil vestimentar, alt look și s-a schimbat complet
romaniatv.net
image
Monica Tatoiu, varianta românească de Sue Ellen. Pălăria albă cu glam texan de Dallas FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de la Australian Open a postat o poză cu ea nud, de pe platforma pentru adulți: „Sunt șocată de câți bani am făcut în două zile!”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Droguri sub formă de jeleu, distribuite copiilor și elevilor din școli? Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei: „Acestea sunt jeleurile viu colorate cu care ne sunt dr@gați copiii”
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani