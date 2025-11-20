Țara din Europa unde poți câștiga până la 8.100 de euro pe lună fără diplomă. Se caută zeci de mii de angajați

În una dintre țările europene, meseriile care nu necesită o diplomă de studii sunt apreciate și foarte bine plătite, spre deosebire de restul statelor.

Elveția, cunoscută pentru stabilitate și salarii atractive, se confruntă cu un deficit major de forță de muncă și derulează, în ultimii ani, o amplă campanie de recrutare. Aproximativ 850.000 de angajați sunt căutați în prezent pentru locuri de muncă ce nu necesită neapărat studii superioare și pot ajunge la salarii de până la 6.500 euro pe lună, scrie Marie France.

Procesul de angajare este simplu. Candidatura se depune prin intermediul agențiilor locale de recrutare, care orientează aplicanții către posturile potrivite profilului profesional.

În cazul obținerii unui loc de muncă și al statutului de lucrător transfrontalier, devin aplicabile beneficiile specifice privind asigurările de sănătate, alocațiile familiale, pensia și șomajul.

Pentru a crește șansele de angajare, contează cunoașterea anumitor limbi și norme culturale. Recrutorii elvețieni valorizează punctualitatea, precizia și autonomia, apreciind aceste calități chiar și în absența unui titlu universitar.

În Elveția numeroase profesii sunt accesibile fără diplomă. Cele mai deschise domenii sunt cele tehnice și manuale (tâmplărie, instalații sanitare, electricitate, vopsitorie), datorită formării la locul de muncă, precum și industria ospitalității (ospătar, bucătar, ajutor de bucătărie). Motivația primează în fața calificărilor, existând posibilități reale de avansare, mai notează publicația.

Aceeași situație se întâlnește în construcții (zidar, dulgher, acoperitor), industria auto (mecanic, tinichigiu, vânzător auto) sau îngrijire personală (asistent la domiciliu, îngrijitor fără calificare).

Iată o listă orientativă a salariilor pentru aceste tipuri de posturi: