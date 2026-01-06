Mii de venezueleni au ieșit în stradă, la Caracas, cerând eliberarea lui Nicolas Maduro. „Trump-Marco Rubio, asasini și răpitori blestemați”

Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au ieșit, luni, în stradă la Caracas pentru a cere eliberarea președintelui venezuelean și a familiei sale, în ziua primei înfățișări a acestuia la tribunal şi a numirii noului președinte interimar.

Luni, 5 ianuarie, mii de venezueleni au ieșit în stradă la Caracas pentru a-și manifesta sprijinul față de președintele Nicolás Maduro și față de familia sa, cerând eliberarea acestora, după capturarea lor de către forțele americane.

Demonstranții s-au adunat pe bulevarde și în fața instituțiilor-cheie ale capitalei, într-un gest de solidaritate și loialitate care a coincis cu două momente semnificative pentru scena politică din Venezuela: prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața instanței americane și numirea ca preşedinte interimar a vicepreşedintelui Delcy Rodríguez.

Marșul s-a desfășurat pe principalele bulevarde din vestul capitalei și s-a încheiat în fața Palatului Legislativ Federal, sediul Adunării Naționale, un simbol al puterii politice a Venezuelei. Evenimentul, organizat la chemarea autorităților pro-guvernamentale, a coincis cu momentul în care Nicolas Maduro, reținut cu forța de forțele americane sâmbătă, pleda nevinovat în fața instanței americane.

Participanții au scandat sloganul „Maduro, rezistă, Venezuela se ridică!” și au afișat pancarte critice la adresa liderilor americani.

„Trump-Marco Rubio, asasini și răpitori blestemați. Unde este adevărata justiție în Statele Unite?”, se putea vedea pe una dintre pancartele fluturate de protestatari, potrivit Agerpres.

De asemenea, mulțimea flutura jucării cu chipurile lui Maduro și ale Ciliei Flores, Prima Doamnă, care a fost dusă, de asemenea, în Statele Unite în cadrul operațiunii militare.

Fiul președintelui, Nicolás Maduro Guerra, poreclit „Nicolasito”, s-a alăturat mulțimii după ceremonia de învestire a lui Delcy Rodríguez.

„Am avut o comunicare indirectă cu președintele, dar nu pot spune nimic mai mult. Acolo (în Statele Unite), avem o echipă bună care ne susține și ne ajută să ne apărăm demnitatea”, le-a spus el manifestanţilor.

„Mărșăluim pentru că vrem să arătăm lumii că președintele nostru, Nicolás Maduro, și prima noastră combatantă, Cilia Flores, nu sunt singuri. Un popor gata să-și dea viața pentru ei”, a declarat un participant, Antony Quintana, în vârstă de 39 de ani.